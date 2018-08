“Navigare insieme”, evento rinviato a sabato 15 settembre

Un’occasione per ammirare uno dei luoghi più suggestivi del territorio comunale cavrigliese e per conoscere da vicino un’associazione che ormai da oltre 20 anni opera nel territorio promuovendo l’integrazione sociale, creando legami con altre associazioni sportive e coinvolgendo la cittadinanza in modo attivo.

Sabato 15 settembre a partire dalle 10 la Polisportiva Rugiada ha promosso “Navigare insieme”, una sorta di open day al Circolo Velico del lago di San Cipriano in cui i partecipanti saranno coinvolti in una serie di attività. Ovviamente non ci sarà nessuna competizione agonistica ma sarà una giornata di sport in una dimensione di solidarietà e di amicizia, valori che da sempre contraddistinguono la Polisportiva Rugiada. Al termine ci sarà un pranzo di solidarietà per il quale è necessaria la prenotazione (entro e non oltre il 10 settembre).

Offerta minima 10 euro. Il ricavato della giornata sarà devoluto a favore del CALCIT del Valdarno Fiorentino per la donazione fatta di un defibrillatore al Circolo Velico Rugiada. Nata nel 1996, dal 2008, grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione, la Polisportiva Rugiada ha esteso le proprie attività anche al lago di San Cipriano dove è stato creato il Circolo velico Rugiada. Le Imbarcazioni a disposizione della Polisportiva sono canoe, barche a vela, un patino, un pedalò e il Dragon Boat.