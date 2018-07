“Naturalmente Pianoforte”. In bicicletta tra cultura, degustazioni e paesaggi mozzafiato

La sezione FIAB di Arezzo, nello scorso fine settimana, ha scelto di essere presente, come due anni fa, alla biennale manifestazione di Pratovecchio e Stia, “Naturalmente Pianoforte”. Una iniziativa che unisce l’infinita bellezza del territorio dell’alto Casentino, alla fiabesca armonia dei tanti concerti che si svolgono in piazze e cortili appartati, oltre che in castelli e ville di antica memoria.

Come sempre, c’è stata una sentita partecipazione al concerto dell’alba alla Pieve romanica di San Pietro a Romena, dove la fusione tra musica, paesaggio e umanità sfiora il trascendentale. Pedalando in mezzo ai tanti pianoforti, molti dei quali trasformati in opere d’arte e a disposizione di chi li voglia suonare, i ciclisti FIAB hanno quotidianamente esplorato gli angoli più remoti della mistica valle frequentata nel tempo da Francesco d’Assisi e Dante Alighieri, scalando i passi e visitando monasteri, tra Camaldoli e il castello di Montemignaio, dal museo della Pietra di Strada-Castel San Niccolò ai vecchi mulini ad acqua ancora in attività, sempre accolti con entusiasmo dalle amministrazioni e pro loco locali che hanno offerto degustazioni dei prodotti del territorio ai partecipanti.

Tanti venuti da lontano: ciclisti del Trentino, Veneto, Lombardia e Friuli, tutti ad un appuntamento che sta diventando una tradizione, sulla bellissima porticata piazza Tanucci di Stia, un tempo ingresso del Passo della Calla, verso la Romagna e il mondo, e oggi porta di una nuova visione del viaggio e dello stare insieme. Pedalando e sognando ad occhi aperti.