Nati per leggere. Un progetto in collaborazione tra le biblioteche di Montevarchi e Terranuova Bracciolini

Ha preso il via lo scorso 21 marzo il progetto “Nati per Leggere Valdarno – In biblioteca letture per bimbi da 0 a 3 anni” in collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Montevarchi e la Biblioteca Comunale di Terranuova Bracciolini. Il progetto si svilupperà ancora in 5 incontri, dopo il primo svoltosi mercoledì scorso a Terranuova Bracciolini. “Nati per Leggere” è il programma presente in tutta Italia sviluppato assieme all’associazione culturale pediatri, l’associazione italiana biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Ginestra Fabbrica della Conoscenza (biblioteca pubblica di Montevarchi) insieme a Culture Condivise (biblioteche pubbliche di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna) inaugurano il coordinamento “Nati per Leggere Valdarno” proponendo un ciclo di iniziative destinate a famiglie con bambini tra 6 mesi e 3 anni e allestendo scaffali dedicati al programma.

Questo il calendario degli incontri:

“Abbracciami papà”

sabato 24 marzo, ore 10.30 (18 – 36 mesi)Ginestra Fabbrica della Conoscenza – Montevarchi

“Carezze in rima”

mercoledì 18 aprile, ore 17.00 (18 – 36 mesi) Biblioteca dei Ragazzi – Terranuova Br.ni – sabato 21 aprile, ore 10.30 (6 – 24 mesi) Ginestra Fabbrica della Conoscenza – Montevarchi

“Cuore di mamma”

mercoledì 16 maggio, ore 17.00 (6 – 24 mesi) Biblioteca dei Ragazzi – Terranuova Br.ni – sabato 19 maggio, ore 10.30 (18 – 36 mesi) Ginestra Fabbrica della Conoscenza – Montevarchi

Nel progetto si evidenzia come leggere un libro ad un bambino vuol dire compiere un atto d’amore, cioè dedicarsi al proprio figlio regalandogli il proprio tempo e le proprie attenzioni, immergersi con lui nelle storie, aiutarlo ad apprezzare la lettura e tutti i benefici che questa potrà donargli, sognare insieme a lui. L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino. Per questo iniziare a leggere quotidianamente ai bambini da piccolissimi – e prima ancora nella pancia della mamma! –costituisce un “fattore di protezione” e un’opportunità per la costruzione dello sguardo sul mondo. Il cuore del programma è la lettura in famiglia, a bassa voce, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. La voce è uno strumento importante, grazie al quale parliamo, ci raccontiamo e soprattutto creiamo legami. I bibliotecari mostreranno come sia facile e prezioso leggere insieme fin da piccolissimi, illustreranno il programma e aiuteranno i genitori nella scelta di libri belli e di qualità, adatti all’età dei piccoli. Gli incontri prevedono letture per un gruppo ristretto di famiglie, in ambienti confortevoli e accoglienti. Al termine ognuno potrà sperimentare il piacere di leggere con naturalezza, rispettando i tempi dei propri bambini.

Per i nuovi iscritti ci sarà un libro in regalo. Per informazioni e prenotazioni: Ginestra Fabbrica della Conoscenza, Via della Ginestra, 21 – Montevarchi (Ar), +39 055 9108351-352; ginestra@comune.montevarchi.ar.it. Culture Condivise – Biblioteca dei Ragazzi, Via Adige, 5 – Terranuova Br.ni (Ar); +39 055 9738838 ; biblioteca@comune.terranuova-bracciolini.ar.it