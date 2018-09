Nati per Leggere: proseguono le letture per bambini in biblioteca

Anche a settembre, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, la Sezione ragazzi della Biblioteca città di Arezzo offre occasioni di lettura per adulti e bambini. L’ingresso è gratuito e non è richiesta la prenotazione.

Il primo appuntamento è per giovedì 13 settembre alle 11 con i bambini dai 6 ai 24 mesi. “Tra le mani di mamma e papà”: storie in rima e dolci melodie per farsi cullare dalle parole, da morbidi abbracci e dal ritmo della voce.

Il secondo incontro è rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi ed è previsto per martedì 18 settembre alle 17. Al centro storie divertenti e giocose per abbandonare il pannolino e avvicinarsi al vasino.

Il terzo appuntamento è per giovedì 20 settembre alle 17 per bambini dai 4 ai 6 anni. Prosegue il viaggio alla scoperta delle emozioni attraverso meravigliosi libri che parlano con parole e immagini.

Leggere ad alta voce ai figli, specialmente durante i loro primi 3 anni di vita, è un’attività coinvolgente che rafforza la relazione adulto-bambino, vocabolario e immaginazione.