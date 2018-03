“Nati per Leggere”, nuove letture a bassa voce in biblioteca ad Arezzo

Marzo di letture speciali alla sezione ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo nell’ambito di “Nati per Leggere”, il programma nazionale di promozione delle letture per bambini. Il cuore del programma è la lettura in famiglia, a bassa voce, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Un modo per incontrasi e condividere un progetto di rilevanza nazionale al quale Arezzo partecipa attivamente.

Ecco gli appuntamenti: martedì 20 marzo alle 17 “Letture sonore” rivolto a genitori e bambini dai 6 ai 24 mesi. Martedì 27 marzo alle 17 “A spasso con le storie” rivolto a genitori e bambini dai 3 ai 5 anni. Giovedì 29 marzo alle 17,30 “Leggere fa bene alla salute di piccini e grandi” rivolto più specificatamente ai genitori. Informazioni allo 0575 377913 oppure sezioneragazzi@bibliotecaarezzo.it

È stata creata anche un’apposita bibliografia di Nati per Leggere con tutti i titoli consigliati dal Centro per la salute del bambino di Trieste dove i genitori possono vedere quali sono i testi disponibili presso la sezione ragazzi di Arezzo e ritrovarli in uno scaffale tematico.