Nati per leggere, gli appuntamenti di ottobre

Ottobre è il primo vero mese autunnale. Giornate più corte, primi freddi, magari pioggia. E allora cosa c’è di meglio che trascorrere un po’ di tempo con i bambini nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo, ad ascoltare storie e racconti, e che in questo mese propone anche una lettura speciale: giovedì 11 ottobre saranno raccontate tante storie attraverso alcune posizioni dello Yoga che tanto coinvolgono e divertono i bambini. Dopo il successo di agosto vengono quindi riproposti questi “racconti in movimento” per chi allora era in vacanza e ha richiesto di farlo nuovamente.

E poi le magie della natura: in autunno i colori cambiano e la luce si attenua e così verranno ripercorse queste trasformazioni attraverso la lettura di albi illustrati bellissimi, con immagini che colpiranno sicuramente i bambini.

E infine non dimentichiamo gli utenti piccolissimi. Melodie, suoni e facce per coccolarsi nel tepore degli abbracci.

Questi gli appuntamenti per il mese di ottobre, tutti gratuiti e non occorre prenotazione:

Giovedì 11 ottobre alle 17

Dalla testa ai piedi.

Storie in movimento e posizioni yoga per conoscere il proprio corpo e divertirsi giocando.

Incontro rivolto ai bambini 4-6 anni e ai loro genitori.

Giovedì 18 alle 17

Storie di bruchi … coi buchi!

Raccontare ai piccoli le magiche trasformazioni della natura in un viaggio tra gli albi illustrati!

E al termine un laboratorio creativo …

Incontro rivolto ai bambini 24-36 mesi e ai loro genitori.

Martedì 30 alle 17

Ma che musica!

Filastrocche, dolci melodie e piccoli gesti di tenerezza per addormentare, per calmare, per giocare e divertirsi scoprendosi!

Incontro rivolto ai bambini 6-24 mesi e ai loro genitori.

Info Biblioteca Città di Arezzo – Sezione Ragazzi: 0575 377913 sezioneragazzi@bibliotecaarezzo.it