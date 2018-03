Nati per Leggere Arezzo. Letture a bassa voce in Biblioteca: i prossimi appuntamenti

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni), di protezione dallo svantaggio socio culturale e dalla povertà educativa. Il cuore dell’iniziativa è la lettura in famiglia, a bassa voce, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Le ricerche scientifiche dimostrano come leggere vicini – ponendosi in quella relazione speciale e dal forte impatto emotivo che è la lettura condivisa sin dai primi mesi di vita – contribuisce positivamente ad un significativo sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del bambino.

A tal fine è stata creata anche un’apposita Bibliografia di Nati per Leggere con tutti i titoli consigliati dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste dove i genitori possono vedere quali sono i testi disponibili presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo e ritrovarli in uno scaffale tematico aperto “Nati per Leggere”.

E’ un modo anche per incontrarsi: genitori, nonni, zii, bambini e bibliotecarie hanno la possibilità di condividere un progetto, tanto importante e di rilevanza nazionale, al quale finalmente anche Arezzo partecipa attivamente.

I prossimi appuntamenti in programma.

Martedì 27 marzo alle 17: “A spasso con le storie”, rivolto a genitori e bambini dai 3 ai 5 anni. Un viaggio nel mondo delle storie alla scoperta dei bei libri, al termine si terrà un laboratorio creativo.

Giovedì 29 marzo alle 17,30: “Leggere fa bene alla salute di piccini e grandi!” rivolto ai genitori : le bibliotecarie illustreranno il programma Nati per leggere e gli effetti benefici della lettura. Ciascuno, poi, potrà mettersi in gioco e imparare a leggere con naturalezza, rispettando i tempi dei propri bambini.

Per informazioni: 0575 377913 – sezioneragazzi@bibliotecaarezzo.it