Nasce l’Arezzo Crowd Festival

Nasce il progetto Arezzo Crowd Festival, un grande evento teatrale partecipato dedicata ai giovani, lanciata dall’associazione culturale e compagnia teatrale aretina Officine Montecristo.

Presentato a livello nazionale questo progetto ha riscosso un notevole successo, con la costituzione di un Comitato Artistico formato da 70 ragazzi tra 18 e 30 anni provenienti da tutta Italia.

La prima edizione dell’Arezzo Crowd Festival si terrà nel Giugno 2019, ma le attività del Comitato Artistico sono già iniziate e comprendono un percorso di formazione e la costituzione di una WebTv, un Blog, un gruppo di teatro e uno di social storytelling, che saranno gestiti da questa nuova generazione di creativi. Il Festival in se sarà una competizione tra compagnie di teatro Under 35, e vedrà la partecipazione di partners e artisti per animare la vita cittadina durante la rassegna. Le attività prenderanno il via a Settembre con una campagna di crowdfunding online, mentre una prima presentazione sul territorio avverrà attraverso una cena di supporto che si terrà Giovedì 28 Giugno 2018, presso il ristorante Casale di Pieve a Quarto ad Arezzo, in collaborazione con AIS (Associazione Italiana Sommelier) e Associazione Cuochi di Arezzo.

Per info e prenotazioni:

organizzazione@arezzocrowdfestival.it