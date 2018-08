I Musici per Casa Thevenin: concerto di beneficenza

Domani, mercoledi’ 29 Agosto alle 21.30 in Piazza Grande avrà luogo il concerto di beneficenza “I MUSICI PER CASA THEVENIN” che vedrà l’esibizione del Gruppo Musici “W. Monci” e al contempo sarà l’occasione per parlare di Giostra del Saracino e fare beneficenza in favore di Casa Thevenin, l’importante istituzione aretina che da oltre un secolo opera nel centro cittadino accogliendo ragazze in difficoltà e alla quale andrà il ricavato della serata. Grazie alla collaborazione di Luca Caneschi, direttore di Teletruria, nel corso della serata personaggi che hanno fatto la storia della Giostra si alterneranno raccontando aneddoti e situazioni particolari legati alla manifestazione intervallati dalle esibizioni del Gruppo Musici.

Tra i personaggi che parteciperanno alla serata si segnala la presenza di Gianni Vignoli che arriverà da Faenza per ricomporre insieme a Pier Giovanni Capacci la storica coppia che riportò alla vittoria Santo Spirito nel 1996 dopo un lungo digiuno; Eugenio Vannozzi, i fratelli Luca e Gabriele Veneri, Stefano Cherici, le voci della Giostra, Gianfrancesco e Francesco Sebastiano Chiericoni e molti altri.

I biglietti per assistere alla serata, al prezzo di 5,00 euro, sono in vendita presso la biglietteria della Giostra del Saracino nei locali posti sotto le Logge Vasari con orario 11-13 / 15.30-19.30.

La sera dell’evento i biglietti per il concerto benefico saranno disponibili sotto le Logge Vasari fino all’inizio del concerto.

L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Thevenin.