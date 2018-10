Musica oltre confine: un evento tra cultura e turismo a Civitella della China. Le date

Si chiama Festival Musica Oltre Confine l’iniziativa turistico-culturale proposta dal Comune di Civitella in Val di Chiana sotto la direzione artistica dell’Associazione Culturale IUBAL di Arezzo, il contributo di LFI e Coingas SpA e la partecipazione straordinaria del Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di Cesena, che si svolgerà per tutto il mese di ottobre ogni domenica a partire da domenica 14.

Il progetto si ispira all’impiego di un pullman come veicolo “fisico” di cultura oltre confini e che crea attrazione: in questo modo ogni appuntamento musicale in altrettante location del Comune di Civitella in Val di Chiana, sarà raggiungibili, oltre che privatamente, usufruendo del trasporto pullman messo a disposizione dall’amministrazione comunale, dando così la possibilità al più grande numero di persone di condividere e assistere agli eventi culturali-musicali nel territorio di Civitella.

Gli appuntamenti concertistici toccano stili e generi musicali diversi per una proposta originale, di alto contenuto culturale, oltre che di sicuro gradimento a un’ampia platea di ascoltatori. La convenzione con il Conservatorio di Cesena metterà a disposizione forze artistiche e mediatiche al progetto, dando rilievo ancora maggiore all’evento. Tre le domeniche musicali previste:

Domenica 14 ottobre, Civitella in Val di Chiana – Chiesa di Santa Maria

Misa Tango e Misa Criolla, con il Gruppo Polifonico “F. Coradini” di Arezzo (dir. Vladimiro Vagnetti) e l’Ensemble Maderna formato dagli allievi e docenti del Conservatorio di Cesena, voce solista Gaia Matteini.

Domenica 21 ottobre, Badia al Pino – Chiesa di San Bartolomeo

Ritmos: Tango y Fandango, Giorgio Albiani e Adriano Walter Rullo, chitarre; Quartetto d’Archi Maderna.

Domenica 28 ottobre, Ciggiano – Sala della Filarmonica

Sing Dance Swing, Big Band del Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di Cesena sotto la direzione del M° Giorgio Babbini.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 17.15, ingresso gratuito; l’apertura di ogni singolo evento sarà curata dagli allievi della Scuola di Musica Comunale di Badia al Pino. Questa è una delle novità del festival che vuole essere anche un’importante occasione di crescita e confronto per i giovani musicisti del territorio. In ultimo, ma non per ordine di importanza, è l’idea di associare la finalità di promozione turistica: volontà dell’amministrazione comunale è di implementare questo aspetto attraverso l’impiego di video presentazione del territorio realizzati dal videomaker Francesco Faralli che verranno proiettati all’inizio di ogni singolo evento. Saranno coinvolte anche associazioni presenti nel territorio impegnate nella valorizzazione dei percorsi ciclo pedonali, nel recupero storico culturale dei percorsi e dei reperti storici e nella diffusione del godimento salutistico di luoghi spesso rimasti sconosciuti.

Sarà possibile prenotare il pullman chiamando il numero 0575 445 309/303 dal lunedì al venerdì, ore 8.00 – 12.00.

Gli orari di partenza, invece, saranno: ore 16.00 – Stazione Bus Terminal di Arezzo; ore 16.10 – Arezzo Piazza Giotto; ore 16.30 – Badia al Pino Scuola Media. E’ richiesto un contributo per il pullman di € 2.