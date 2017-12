Musica per le Feste: tutto pronto per il concerto di Natale

Ritornano gli attesi appuntamenti con la grande musica per le festività natalizie. L’iniziativa si chiama “Musica per le Feste”, a cura del Comune di Arezzo, assessorato alla cultura, in collaborazione organizzativa con Associazione Opera Viwa e OIDA Orchestra Instabile di Arezzo, che presentano due appuntamenti: il Concerto di Natale, dal titolo “Magnificat”, del 26 dicembre, alle 15,45 presso la Cattedrale dei SS. Pietro e Donato, e il Concerto di Capodanno, in programma per l’1 gennaio 2018 alle ore 18 presso il Teatro Petrarca.

Il Concerto di Natale, ormai alla sua terza edizione, prevede l’esecuzione del “Magnificat” per soli, coro e orchestra di Antonio Vivaldi. Il programma sarà completato dall’esecuzione di altri celebri brani di Mozart, Vivaldi e Haendel, e vedrà protagonisti il soprano Laura Andreini, il contralto Patrizia Scivoletto, il flautista Fabio Taruschio, Andrea Trovato all’organo, il coro “Ager Cosanus” di Orbetello e l’Ensemble Vocale “Palestrina” di Grosseto, OIDA Orchestra Instabile di Arezzo con la direzione musicale del Maestro Massimo Merone.

Il Concerto di Capodanno, dopo il successo dello scorso anno, prevede l’esecuzione di celebri Valzer dei compositori della famiglia Strauss e, novità di quest’anno, anche la presenza della lirica con opera e operetta. Le voci soliste saranno il soprano Silvia Martinelli e il tenore Luca Canonici. Alla direzione musicale il Maestro Linus Lerner, direttore principale dell’Orchestra Sinfonica del Sud Arizona e Orchestra Sinfonica del Rio Grande in Brasile con all’attivo una fiorente attività in tutto il mondo.

Concerto di Natale

Ingresso libero e gratuito.

Concerto di Capodanno

Biglietti

platea e I ordine di pachi: intero 30 euro, ridotto 27 euro

II e III ordine di palchi intero 20 euro, ridotto 17 euro

IV ordine di palchi intero 10 euro, ridotto 7 euro.

Le riduzioni si applicano fino a 30 e oltre i 65 anni di età, per gli iscritti alle associazioni teatrali e musicali del comune di Arezzo e per i dipendenti dell’amministrazione comunale.

Vendita biglietti presso:

Rete Teatrale Aretina

via Bicchieraia, 34, Arezzo

martedì e giovedì in orario 16:00-19:00

tel. 0575 1824380 – info@reteteatralearetina.it

Circuito BoxOffice Toscana

tel. 055 210804 – www.boxofficetoscana.it

(Punto vendita ad Arezzo c/o Ipercoop)

Boxol www.boxol.it

Teatro Petrarca

via Guido Monaco, 12 – Arezzo

il giorno dello spettacolo dalle ore 14:00 fino ad inizio spettacolo

tel. 0575 1739608

Per informazioni rivolgersi a Comune di Arezzo – Ufficio Cultura, Via Bicchieraia n. 26

mail: teatro@comune.arezzo.it – Telefoni: 0575 377503 – 504 – 505 – 506.