Musica per la Vita, grande successo per la rassegna promossa dal Calcit

Il 29 Settembre a Lucignano si è conclusa la Prima Edizione di Musica per la Vita promossa dal Calcit Valdichiana,davanti ad un pubblico delle grandi occasioni che ha riempito il Teatro Rosini si è svolta la Quinta e ultima tappa canora tra amanti e principianti del canto,che divisi in tre categorie A da 7 a 12 anni, B da 12 a 18, C over 18 si sono esibiti come consumati professionisti divertendo gli spettatori.

La finale si svolgerà il 10 Novembre al Teatro Signorelli di Cortona e per Lucignano parteciperanno i seguenti vincitori: Cat. A Francesca e Margherita di Lucignano , Cat. B Laura Paterni di Cortona, Cat. C Laura Cencini di Sinalunga.

Oltre Lucignano i Comuni interessati dalla manifestazione sono stati:

Marciano della Chiana il 16 Giugno che ha dato il via alla kermesse canora cogliendo l’occasione delle giornate ”Una Terrazza sulle Sagre” i primi finalisti sono stati: : Cat. A Martina Seriacopi a pari punti con il duo formato da Martina Gadani – Avelli Francesco, Cat. B Renzoni Rebecca, Cat. C Presicci Jole.

Foiano della Chiana il 23 Giugno che ha visto partecipare cantanti dalla vicina provincia di Siena hanno superato il turno, Cat. A Elena Vicario di Frassineto, Cat.B D’Anna Sefora di Sinalunga, Cat.C Ilaria Carrella di Bettolle.

Castiglion Fiorentino il 31 Luglio a cavallo delle due settimane della Sagra della Ranocchia di Brolio una scelta più che indovinata dove abbiamo avuto la presenza di pubblico più numerosa di tutte le cinque serate al termine la Giuria decreta vincitori: Cat A Giulia Bastrenghi , Cat. B Isabel Fernamdez Cat. C Alessandro Landucci.

Cortona ha organizzato la penultima tappa il 15 Settembre ospiti presso il centro sportivo Valle del Loreto di Tavarnelle, con un appuntamento culinario e canoro ormai consueto che si ripete da alcuni anni. In finale accedono per la Cat.A Mearini Niccolò di Cortona, Cat B Viola Cencini di Sinalunga, Cat. C Kristian Kehoe della Georgia(USA) quest’ultima essendo una turista e non potendo partecipare alla finale di Novembre viene sostituita dalla seconda classificata il duo Pallini e Banchelli entrambi di Cortona.

Al termine di questa lunga maratona come Presidente Calcit Valdichiana che ha avuto l’onore di presiedere e coordinare tutte le Serate mi sento di dire che la grande solidarietà e lo spirito di unità e collaborazione di questo territorio è unico. Presenza di pubblico sempre numeroso a tutte le iniziative collaterali promosse durante le serate(cene e lotterie) volte a raccogliere fondi che verranno spesi tu nel territorio con lo scopo di combattere il tumore attraverso l’acquisto di apparecchiature per l’Ospedale e per il mantenimento del servizio Scudo che assiste i malati a casa.

Tra le novità messe in cantiere per di questo fine 2018 c’è anche la Ricerca, stiamo istituendo una Borsa di Studio per l’Ospedale Santa Margherita della Fratta dove un giovane laureato lavorerà per un anno con i medici di Cardiologia in un programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari per i pazienti oncologici.

Il merito della riuscita di Musica per la Vita è di tanti, della popolazione, di tanti amici e associazioni di volontariato che hanno fatto proselitismo e lavorato, montando palchi, apparecchiature per la musica, imbandito e servito ai tavoli, cucinato, ne ricordo alcuni e e forse qualcuno l’ho dimentico e me ne scuso.

Sezioni Avis di Marciano, di Foiano,di Lucignano, Pro Loco di Castiglion Fiorentino, il Comitato Sagra della Rana di brolio, la compagnia teatrale “I Pronipoti di Fanfulla” di Marciano, la società sportiva Valle del Loreto, la Band Annesa, il Complesso Etrusco Sound.

Infine un grande ringraziamento alle Sindache di Cortona Francesca Basanieri e Lucignano Roberta Casini, ai Sindaci di: Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, di Foiano della Chiana Sonnati Francesco , di Marciano della Chiana Marco Barbagli, che oltre al Patrocinio delle amministrazioni che amministrano ci hanno aiutato per i permessi hanno presenziato e speso parole di elogio per l’associazione Calcit Valdichiana.

Elogi che sono la “vitamina” per fare ancora di più e meglio a cui tutto il Consiglio di Amministrazione e i 676 risponderà con lo spirito di sempre.