Museo di Fraternita, un laboratorio per bambini dedicato alla Pasqua

Pasqua si avvicina e al Museo della Fraternita dei Laici è stato organizzato un laboratorio creativo e manuale per i più piccoli! Per domenica 25 Marzo dalle ore 15:30 alle 17:30 è in programma una iniziativa per bambini (dai 4 ai 10 anni) dove partendo da materiali di recupero realizzeremo colorati coniglietti, campanelle e cestini […]

Redazione Arezzo Notizie