Prime iniziative concrete legate alla firma del protocollo d’intesa tra il comune di Montevarchi, il Cassero per la Scultura Italiana dell’Ottocento e del Novecento, l’Accademia Valdarnese del Poggio e il Museo di Arte Sacra della Collegiata San Lorenzo per la promozione del patrimonio museale cittadino. Da venerdì 15 giugno entrerà in vigore (in via sperimentale e fino al 30 settembre), il biglietto unico di accesso ai tre musei.

L’amministrazione comunale ha predisposto il biglietto unico, insieme a un depliant e a una locandina (in italiano e in inglese) che sarà a disposizione dei cittadini, dei turisti e dei visitatori presso il Cassero per la Scultura. Il biglietto per l’accesso ai tre musei prevede un costo di € 10 per gli adulti, di € 4 per i ragazzi dai 6 ai 17 anni e di € 23 per due adulti più uno o più bambini e ragazzi in età compresa sempre dai 6 ai 17 anni. Per i bambini di età inferiore ai 6 anni l’accesso è gratuito. Ogni categoria di biglietto è riconoscibile da un diverso colore, ciascuno richiamante uno dei colori che contraddistinguono i singoli musei (grigio per il biglietto ridotto da € 4, arancione per il biglietto per adulti dal costo di € 10, giallo per il biglietto famiglie dal costo di € 23). Il biglietto, acquistabile fino al 30 settembre, può essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre 2018. Naturalmente resta la possibilità dell’acquisto di biglietti per la visita ai singoli musei così come stabilito da ogni singola struttura.

E’ stata predisposta anche una brochure con tutte le spiegazioni e con una breve presentazione delle tre strutture museali in due lingue che sarà distribuita alle strutture ricettive. La possibilità della bigliettazione unica sarà promossa anche sul sito internet del Comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it sul nuovo sito turistico dell’ente www.montevarchi.tuscany.it e sugli spazi social dell’ente.

Inoltre è stato raggiunto un accordo con il centro commerciale Nnaturale grazie al quale i negozi che aderiranno all’iniziativa effettueranno degli sconti sull’acquisto dei loro prodotti a chi si presenterà con il biglietto unico. I negozi saranno riconoscibili grazie a una locandina che esporranno all’esterno del loro punto vendita. Anche Il Mercatale (Mercato Coperto degli Agricoltori) ha aderito all’iniziativa e a tutti i possessori del biglietto che si recheranno a fare acquisti al mercato, offrirà loro un piccolo omaggio. Una buona occasione per tutti coloro che ancora non hanno visitato i musei di farlo, per scoprire le bellezze artistiche e culturali di Montevarchi e una possibilità in più per tutti coloro che soggiornano in Valdarno in questi mesi estivi di scoprire le ricchezze della nostra città.