Una mostra e poi la sfilata di abiti interculturali: un weekend all’insegna dell’integrazione culturale

Nei giorni venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle ore 22 in poi, al Circolo Aurora in Piazza S.Agostino sarà possibile visitare “Di razza umana”, una mostra interattiva per riflettere insieme sui temi dell’integrazione, della buona accoglienza e condividere esperienze e storie solo apparentemente lontane da noi. Questo evento è curato da Centro Giovani Onda d’Urto, Associazione Circolo Eureko e Associazione Circolo Baobab.

Sabato 13 ottobre, alle ore 17:30, presso la sala “Pieve” nel Palazzo Fraternita in Piazza Grande, è la volta di “Culture in passerella”, sfilata di abiti interculturali. Dopo il grande successo registrato in estate, l’Associazione Donne Insieme di Arezzo replica questa bella iniziativa che rappresenta il frutto del corso di sartoria arti e mestieri. La sfilata è un modo originale per mettersi davvero “nei panni dell’altra”.

L’intero programma del mosaico “ConVivi Arezzo” si può seguire su www.facebook.com/conviviarezzo/