Morgan, in piazza dopo l’una: note e polemiche sui social. Ecco le immagini della serata

Ovunque fa parlare di sé. Anche ieri sera, quando sul palco della festa dell’ultimo dell’anno, in piazza Sant’Agostino, è salito dopo l’una. La presenza di Morgan, in effetti, era stata annunciata per il “post brindisi” perché prima era ospite nella festa di piazza di Firenze. Ma in tanti anche ad Arezzo lo hanno atteso e questa mattina sui social è divampato il dibattito sul ritardo con il quale è arrivato.

Vi proponiamo le immagini dell’esibizione.



La festa di Capodanno ha visto la partecipazione di tanti aretini. Un evento “blindato”, come del resto in tutta Italia, in seguito a specifiche normative sulla sicurezza. In piazza erano presenti forze dell’ordine e steward che hanno monitorato il corretto svolgimento della festa e il rispetto delle ordinanze sul il divieto di fare botti e di portare in piazza bottiglie di vetro.