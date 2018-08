A Monterchi Lectio Magistralis del filosofo Massimo Cacciari

Scorrono le immagini delle opere più celebri di Piero della Francesca, il Professore si ferma sulla Madonna

del Parto: “La Vergine, Domina ma meditante, modesta, potente da generare il Divino, quella Vergine che

conservabat omnia verba in corde suo, non comprende ma liberamente obbedisce”.

Così Massimo Cacciari, professore emerito di Filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,

accennò alla Madonna del Parto durante la lectio magistralis “L’icona del Cusano e Piero della Francesca”,

tenutasi il 6 aprile 2017 a Sansepolcro, organizzata dall’Associazione Progetto Valtiberina.

Una pittura spaziosa, monumentale e impassibilmente razionale: senza dubbio uno dei raggiungimenti più

alti degli ideali artistici del primo Rinascimento, un’età in cui arte e scienza erano unite da vincoli profondi.

Cacciari torna dunque in Valtiberina, sabato 8 settembre alle ore 18.00 presso i Musei civici della Madonna

del Parto a Monterchi, per una lezione ‘da maestro’ sulla rappresentazione di Maria in Piero della

Francesca, in un viaggio sul significato filosofico della Madonna del Parto.

“E’ per noi motivo di grande orgoglio il ritorno del professor Massimo Cacciari – dichiara Massimo Mercati

presidente dell’Associazione Progetto Valtiberina – e la sua lectio sulla Madonna del Parto, sul Volto della

Madre, è un approfondimento culturale atteso e importante, nella logica in cui cultura e valorizzazione del

territorio si muovono insieme per lo sviluppo in un’ottica di crescita qualitativa della Valtiberina Umbro

Toscana. Per questo siamo molto contenti e grati a tutti coloro , istituzioni , imprese e cittadini, che hanno

collaborato alla realizzazione di questo evento.”

“Sarà un momento di altissimo valore culturale destinato ad arricchire l’intero territorio della Valtiberinaprosegue

Silvia Mencaroni, Assessore alla Cultura del Comune di Monterchi- reso possibile grazie alla

collaborazione con l’associazione Progetto Valtiberina. Monterchi accoglie con entusiasmo la lectio

magistralis del Prof. Cacciari su una delle opere più importanti del Rinascimento “La Madonna del Parto”,

unica nel suo genere, capace di parlare da sempre al pubblico di ogni epoca”.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica

prenotazioni@progettovaltiberina.it.