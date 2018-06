A Montegonzi torna la “Festa del tartufo scorzone”

Un evento all’insegna delle tradizioni e dell’enogastronomia. Domenica 17 giugno a Montegonzi si svolgerà la seconda edizione della Festa del Tartufo Scorzone promossa dall’Amministrazione Comunale con la fondamentale collaborazione dell’Associazone Culturale Per Montegonzi e l’Associazione dei Tartufai delle Valli Aretine. Hanno contribuito alla realizzazione anche l’Associazione “Cavriglia for you”, la Filarmonica “Giuseppe Verdi”, ed in questa 2a edizione anche il gruppo “Le Chiavi della Memoria” che coordinerà una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo di Montegonzi. L’iniziativa conferma la volontà di valorizzare ogni singolo nucleo abitato del territorio comunale attraverso manifestazioni capaci di mettere in risalto l’operosità e la collaborazione del tessuto associativo e le eccellenza enogastronomiche, da sempre veicolo di attrazione turistica per Cavriglia.

“Una manifestazione importante – ha affermato l’assessore Claudia Patti” – che mira a valorizzare le frazioni del territorio attraverso i prodotti tipici e le tradizioni. Per questo motivo abbiamo scelto il borgo di Montegonzi anche per la seconda edizione della rassegna dedicata al tartufo scorzone, una della varietà di tartufo estivo che possiamo trovare anche in alcune zone boscate del nostro territorio”. A tal proposito l’incontro aperto alla cittadinanza, previsto nel pomeriggio, sarà dedicato alla tartufaia di Cavriglia, nata dalla sinergia tra tartufai, associazioni e istituzioni.

Il programma

Ore 10,45 – Apertura della manifestazione con taglio del nastro, accompagnato dall’esibizione della Filarmonica “G.VERDI”

Ore 11,00 – Dimostrazione con cani per la ricerca del tartufo, a cura dell’Associazione Tartufai delle Valli Aretine

Ore 12,00 – Premiazioni dei partecipanti alla gara dimostrativa con i cani da tartufo

Ore 13,00 – A pranzo con il “ Tagliolino al Tartufo” – menù tradizionale e a base di tartufo prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno ai numeri – 3281911277 (Fabio) o 3394768106 (Patrizio)

Ore 15,30 – Incontro aperto alla cittadinanza sul tema: “La Tartufaia di Cavriglia- Tartufi, Tartufai, Passioni, Associazioni e Istituzioni” presso la Sala della Filarmonica – Circolo ARCI

Per le vie del centro, visita guidata alla scoperta di Montegonzi – Partenza alle ore 9,00 da località “La Porta”, nei pressi della bottega del paese Per info: 339 3835180 (Gianni)

Presso la Sala della Filarmonica – Circolo ARCI Mostra fotografica “Montegonzi: storia, luoghi e

suggestioni”