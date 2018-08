Moggiona, dopo 30 anni torna il Bruscello Appuntamento alle 21 con “Belinda”

Domenica 26 agosto alle 16 riparte da Casalino il cammino del Bruscello, antica forma di teatro popolare in ottava rima, che proprio in questa piccola frazione del Comune di Pratovecchio Stia venne rappresentata per l’ultima volta nel 1987.

Alle 16 presentazione del testo “Belinda”, un testo ritrovato casualmente a Moggiona di Poppi e messo in scena per questa occasione dopo circa 70 anni dalla sua ultima uscita. Intervengono fra gli altri il prof. Paolo De Simonis del SIMBDEA e la prof.ssa Maria Elena Giusti dell’Università di Firenze, autrice della prefazione al Bruscello “I Nobili” di Prisco Brilli, ultimo ad essere cantato in Casentino.

Le avverse previsioni meteo hanno spinto gli organizzatori, per evitare inutili rischi, ad annullare l’escursione da Casalino a Moggiona, a piedi per i boschi Casentinesi, prevista per le ore 17. Restano confermati invece sia la presentazione delle 16 a Casalino (al coperto in caso di pioggia) che il canto del Bruscello alle 21 a Moggiona.