Mix Festival, arrivano Damilano e Frassica. Ieri il concerto degli Statuto

Dopo il concerto degli Statuto di ieri sera, a Cortona si continua a respirare l’aria del Mix Festival, tra musica libri, cinema. Oggi un’altra intensa giornata di appuntamenti:

Vero, falso o verosimile? Il primo degli appuntamenti del weekend del Cortona Mix Festival è all’insegna dell’informazione 2.0 e dei suoi cortocircuiti. Qual è il potenziale di una news deliberatamente assurda? Come si costruisce? A rispondere sono due dei redattori di “Lercio”, Andrea Michielotto e Augusto Rasori, che con il pubblico giocano e riflettono, tra satira e luoghi comuni (ore 17.15, Centro Sant’Agostino). Dal regno dell’immaginario a quello del reale, gli Incontri di Cortona (tutti al Centro Sant’Agostino) proseguono alle 18.15 con la giornalista Annalena Benini che, in dialogo con Alessandra Tedesco, affronta il tema della “vocazione letteraria”, al centro del suo ultimo romanzo.

Ma tra tante parole, non manca la musica. Alle 18.30 lo spettacolo ORT – Tra Bassi e Alti con Luca Provenzani (violoncello) e Amerigo Bernardi (contrabbasso) che portano alla Chiesa di San Francesco le sonorità di Sammartini, Bach, Mozart, Piazzolla e Rossini in un vero e proprio mix di energia e fantasia. Per gli appassionati di storia contemporanea, imperdibile invece l’appuntamento tra parole e immagini con Marco Damilano, che chiude il programma Incontri del giorno. A 40 anni dal ritrovamento di via Caetani, il direttore de “L’Espresso” ripercorre le tappe più significative del sequestro Moro per raccontare non solo ciò che è stato ma, ben più importante, ciò che ancora oggi è (ore 19.15).

Tra brani famosissimi rivisitati e corretti, le luci del palco di Piazza Signorelli si accendono in serata su Nino Frassica & Los Plaggers Band. Alle 21.15 un divertente e spiazzante “taglia e cuci” musicale, da Viva la mamma col pomodoro a Voglio andare a vivere con i cugini di campagna, seguito dal firma copie di Novella Bella, l’ultimo libro del poliedrico artista. E la serata del Cortona Mix Festival non finisce qui. Dopo il concerto, buio in sala per la seconda delle proiezioni del ciclo Visions, Bombshell: La storia di Hedy Lamarr (distribuito in Italia da Feltrinelli Real Cinema e in onda quest’autunno su laF – canale 135 di Sky). L’occhio della macchina da presa diretta da Alexandra Dean si stringe sulla figura della diva degli anni ’40, dal successo dei film con Clark Gable al disastroso intervento di chirurgia estetica, dall’“invenzione” del Wi-Fi all’arresto per furto (ore 23.30, Teatro Signorelli, ingresso libero).

TUTTO IL PROGRAMMA

SABATO 21 LUGLIO

Ore 17.15

Centro Sant’Agostino

GLI INCONTRI DI CORTONA

Lercio tra post-verità e post-falsità

Con Andrea Michielotto e Augusto Rasori

Quali che siano le etichette o gli slogan che scegliamo per descrivere la nostra epoca, le parole sono sempre importanti: sta a chi le usa trasmettere verità o menzogne. Due redattori di “Lercio” giocano insieme al pubblico sul filo del verosimile, spiegando anche funzionamento e potenziale satirico delle tecniche dell’esasperazione e dell’inversione dei luoghi comuni. Perché spesso, lo sappiamo, la realtà di Lercio sembra più reale di quella “vera”.

Ore 18.15

Centro Sant’Agostino

GLI INCONTRI DI CORTONA

Scrivo dunque sono

Con Annalena Benini e Alessandra Tedesco

Un titolo che è quasi una professione di fede: La scrittura o la vita è il racconto corale di un’ambizione, quella alla scrittura, cristallizzata nell’esatto momento in cui si realizza che non è più solo un desiderio, ma un traguardo raggiunto. Annalena Benini dà vita a un incontro in cui la parola è al contempo strumento e soggetto, materia discussa e argomento centrale, sfidante e fido alleato.

Ore 18.30

Chiesa di San Francesco

a pagamento

THE MIX SHOW

ORT – Tra Bassi e Alti

Con Luca Provenzani (violoncello) e Amerigo Bernardi (contrabbasso)

Un concerto emozionante, uno scambio di suoni tra due amici che suonano insieme da oltre 25 anni e si sono ritrovati con entusiasmo prime parti dell’Orchestra della Toscana. Tra divertimento e virtuosismo, un mix di energia e fantasia portato a Cortona da Luca Provenzani e Amerigo Bernardi, che si esibiscono suonando musiche di Sammartini, Bach, Mozart, Piazzolla e Rossini.

Ore 19.15

Centro Sant’Agostino

GLI INCONTRI DI CORTONA

Un atomo di verità nella materia del presente

Con Marco Damilano

A 40 anni dal caso Moro, uno dei protagonisti del giornalismo italiano fa il punto sulla coscienza storica e politica del nostro Paese. Dalla fine della Prima Repubblica al Grande Fratello, dall’antipolitica alle fake news, attraverso la narrazione in prima persona del sequestro e alcuni materiali inediti dall’archivio Moro. Un appuntamento tra parole e immagini che mette in prima pagina ciò che quella vicenda, e il modo in cui fu vissuta, ci dice dell’oggi.

Ore 21.15

Piazza Signorelli

a pagamento

THE MIX SHOW

Tour 2000 | 3000

Nino Frassica & Los Plaggers Band

Da Cacao Meravigliao a Grazie dei Fiori bis passando per Viva la mamma col pomodoro e Voglio andare a vivere con i cugini di campagna. Nino Frassica si esibisce in una sapiente opera di “taglia e cuci” musicale con un repertorio formato da brani rivisitati e corretti. Accompagnato dai Los Plaggers, un originale e coinvolgente viaggio per una serata di concerto-cabaret che si conclude con un firma copie di Novella Bella, l’ultimo libro di Nino Frassica.

Ore 23.30

Teatro Signorelli

In lingua inglese con sottotitoli in italiano

VISIONS

Proiezione del documentario Bombshell: La storia di Hedy Lamarr

Di Alexandra Dean

Distribuzione italiana: Feltrinelli Real Cinema

In regime di reclusione autoimposta a causa di un disastroso e irreparabile intervento di chirurgia facciale, Hedy Lamarr viene contattata da una giornalista di “Forbes” interessata alla storia del brevetto scientifico depositato anni prima dall’attrice. L’intervista è il filo conduttore del documentario sulla vita dell’icona del cinema degli anni ’40 (in onda quest’autunno su laF – canale 135 di Sky). Dai film con Clark Gable e Spencer Tracy agli arresti per furto, la storia di una donna dotata di un’intelligenza fuori dal comune che cercò sempre di non dare a vedere.

INFO E PREVENDITE CONCERTI CORTONA MIX FESTIVAL

I biglietti dei concerti si acquistano in prevendita presso la biglietteria del Festival (Terretrusche, via Nazionale 42 Cortona, tel. 0575 606887), su ticketing.terretrusche.com e su ticketone.it.

Per informazioni:

Segreteria organizzativa Cortona Mix Festival

E-mail: info@mixfestival.it

www.cortonamixfestival.it

https://www.facebook.com/CortonaMixFestival

Tweets by CortonaMix