Miss Sport Toscana, seconda l’aretina Mariangela Malatesta

Il Pappasole incorona Ginevra Gallo di Firenze Miss Sport Toscana 2018. La giovane concorrente fiorentina sale sul podio più alto nella finale regionale di Miss Sport Toscana 2018 ed accede di diritto alle prefinali nazionali che si svolgeranno dal 3 all’8 settembre a Jesolo. A ruota la segue un’aretina: Mariangela Malatesta di Monterchi.

La manifestazione organizzata dalla direzione del campeggio Villaggio Pappasole, con la collaborazione dell’agenzia Your Friends ed il patrocinio del comune di Piombino, nella sua prima edizione ha riscontrato veramente un enorme successo.

La giuria della serata che era presieduta dal signor Costantino Goretti e come segretario dalla signora Ilaria Pucci, al termine di un non facile scrutinio per eleggere tra le 21 concorrenti in gara la vincitrice della serata, ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata – Miss Sport Toscana 2018 – GINEVRA GALLO – di Firenze – 18 anni – studentessa – H. 1,75 – capelli castani – occhi marroni – del segno del Capricorno.

2^ Classificata – MARIANGELA MALATESTA – di Monterchi (AR) – 20 anni – lavora in azienda familiare – H. 1,73 – capelli castani – occhi marroni – del segno dei Pesci.

3^ Classificata – CLARISSA DI RENZONE – di Sinalunga (SI) – 20 anni – studentessa universitaria – H. 1,72 – capelli biondi – occhi castani – del segno del Leone.

4^ Classificata – SIMONA ROSATI – di Empoli (FI)- 26 anni – studentessa universitaria – H. 1,77 – capelli castano-scuro – occhi celesti – del segno del Cancro.

5^ Classificata – VICTORIA CARTACCI – di Scarperia (FI) – 19 anni – impiegata – H. 1,73 – capelli castani – occhi marroni – del segno dell’Ariete.

6^ Classificata – GIORGIA GIANGRASSO – di Signa (FI) – 20 anni – studentessa universitaria – H. 1,70 – capelli castani – occhi castani – del segno dello Scorpione.

Miss Sport Toscana 2018 e’ stata premiata dal signor Costantino Goretti presidente della Pappasole spa e dalla signora Ilaria Pucci vice-comandante della polizia municipale di Piombino, ospite della serata Sofia Penco di Bibbona Miss Miluna Toscana 2018 eletta giovedi’ 9 agosto a Poppi (AR)..

La serata e’ stata magistralmente condotta da Raffaello Zanieri che durante lo spoglio delle schede ha veramente coinvolto il numerosissimo pubblico presente alla serata con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Patrizia e Paolo Antilli, con Luana Compagnucci del salone AR Stilisti per Capelli di

Castelfiorentino.

L’organizzazione della serata e’ stata curata dall’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Giovanni Rastrelli e dell’agenzia Your Friends responsabile della direzione artistica del Pappasole.