“Millevoci” e “Battisti in Rock”: a Sansepolcro la 1ª edizione del RVT Music Festival

L’amministrazione comunale di Sansepolcro, in collaborazione con l’emittente radiofonica Errevutì, presentano la 1ª edizione del RVT Music Festival, evento benefico a favore delle Associazioni Amici dei Vigili del Fuoco Volontari e Inner Wheel Sansepolcro.

La manifestazione si articolerà nelle due serate di venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre a partire dalle 21:30 nella storica cornice di Piazza Torre di Berta, allestita a festa con le tradizionali tribune in occasione delle Feste del Palio.

Primo appuntamento della rassegna sarà il live “Millevoci”, un susseguirsi di grandi cantanti e musicisti storici della Valtiberina umbro-toscana che si alterneranno sul palco ripercorrendo la storia, i ricordi e le emozioni dei migliori brani della musica italiana ed internazionale. Ad accompagnare le “mille voci” sarà la live band Algoritmo, in formazione ampliata per l’importante occasione.

Grande attesa anche per la seconda serata “Battisti in Rock”, a cura dei Simple Strangers. Dopo il grande successo dello scorso 13 gennaio al Teatro degli Illuminati, la band tifernate ripresenta lo spettacolo dedicato all’indimenticabile Lucio Battisti, rivisitato in chiave rock. Suono deciso e arrangiamenti originali la faranno da padrona, in un live-show curato nei minimi particolari.

“Sulla scia di un periodo dell’anno particolarmente denso di appuntamenti per la nostra città, Sansepolcro inaugurerà il Settembre 2018 con due serate musicali di grande richiamo” commenta l’assessore Gabriele Marconcini. “L’obiettivo del festival è quello di vivacizzare il fine settimana in centro ed aiutare concretamente le associazioni del nostro territorio. L’ingresso è libero, invitiamo dunque la cittadinanza a prendere parte a questa bella due giorni all’insegna della musica, del divertimento e della solidarietà.”