Mengo Music Fest, ai nastri di partenza la 14esima edizione. Tra gli artisti Cosmo e Bud Spencer Blues Explosion

Nell’ambito di Arezzo Men/Go Music Fest, sta per scadere il bando del PREMIO MUSICAFUTURA – CITTÀ DI AREZZO, il concorso realizzato da The Garage Studio, Woodworm Label e Men/Go Music Fest, rivolto a cantautori, band e interpreti emergenti under 35, con il prezioso mecenatismo di Ital Preziosi Spa, in scadenza il 15 giugno.

La fase finale del concorso sarà, poi, parte integrante del programma del festival aretino. Il contest si svolgerà, infatti, il 12 luglio, durante la seconda serata del festival. I tre finalisti si esibiranno live alla presenza della Giuria – composta da Pierfrancesco Pacoda, Presidente di Giuria, Carlo Pastore, Enrico Molteni, Luca del Muratore, Fabrizio Vanni, Raffaella Oliva – che decreterà il vincitore della Prima edizione del Premio.

La band o l’artista vincitore avrà diritto allo sviluppo del proprio progetto musicale, con contratto, uscita discografica con Woodworm Label, registrazione del disco presso The Garage Studio e campagna di comunicazione e promozione nazionale del disco della durata di 4 mesi.

Sta per partire, dunque, la nuova edizione del MEN/GO MUSIC FEST, in programma dall’11 al 14 luglio, che si propone come punto di riferimento nel panorama musicale indipendente e promotore della diffusione della musica e della creatività giovanile, quest’anno organizzato in una location interamente rinnovata. È, infatti, il parco IL PRATO DI AREZZO il nuovo spazio della manifestazione.

I quattro giorni di musica e appuntamenti, ogni sera a partire dalle ore 18 e a ingresso completamente gratuito, compongono un ricco programma. Tra gli artisti attesi sul palco quest’anno anche Cosmo, Frah Quintale, Joan Thiele, Willie Peyote, Gemitaiz, Bud Spencer Blues Explosion, Selton, Clap your hands Say Yeah, I Ministri, Coma_Cose, IvreaTronic, Paletti, Siberia, San Diego, Viito.

Le serate del Festival saranno presentate da Alberto “Pernazza” Argentesi, presentatore televisivo e musicista, ex tastierista del gruppo Ex Otago.

Il MEN/GO MUSIC FEST è curato e organizzato dall’Associazione Music!, promotrice del festival musicale aretino, giunto ormai alla sua quattordicesima edizione, con il patrocinio e contributo di Comune di Arezzo e Regione Toscana, il patrocinio di Camera di Commercio di Arezzo, Provincia di Arezzo e Agenzia Nazionale Giovani, il sostegno dei Main Sponsor Estra, Coingas, Re.V, Nastro Azzurro e Conad, e i partner Redbull, Aperol Spritz, Clipper, Atam, Progetto5 e Confcommercio Arezzo.

Oltre al programma musicale che si contraddistingue, ancora una volta, per l’eterogeneità e la trasversalità, proponendo artisti che spaziano dal pop indie al cantautorato, passando per l’alt-rock e il rap, sono confermate anche le edizioni parallele del MENGO CULT, il palco letterario del Festival, in collaborazione con Inkorsivo, nel cuore di Piazza Grande, sotto il celebre loggiato del Vasari, e di MENGO CINEMA, presso l’arena Eden, in collaborazione con Associazione Doppio Sogno, ad arricchire la programmazione musicale con incontri, presentazioni e dibattiti di natura letteraria e cinematografica.

Tra i primi attesi ospiti del MENGO CINEMA, l’attore GIUSEPPE BATTISTON che domenica 15 luglio dalle ore 19.30 incontrerà il pubblico prima della proiezione del film “Zoran il mio nipote scemo”.

Annunciati anche i primi incontri del MENGO CULT: mercoledì 11 luglio, a partire dalle ore 18.30, GIORGIO NARDONE, presenta “La paura delle malattie”. Giovedì 12 luglio la musica è protagonista anche del palco letterario con l’incontro e l’intervista alla band I MINISTRI, mentre, venerdì 13 luglio, alle ore 18.00, SIMONE PICCINI presenta “Wanderhang – un viaggio dentro al mondo” e, a seguire, SAVERIO TOMMASI presenta “Siate ribelli praticate gentilezza”. Tra gli appuntamenti annunciati, anche la presentazione di LORENZA NATARELLA del libro “Sempre libera”, insieme a FRANCESCO CATTANI e LORENZO PALLONI in programma sabato 14 luglio.

Per il cuore pulsante del Festival, il primo appuntamento con la musica sarà mercoledì 11 luglio, a partire dalle ore 18.00. I primi tre artisti a esibirsi sul palco saranno gli ONION RINGS, vincitori del concorso “Suono Dunque Sono”, OMBRELOBO e SAN DIEGO. Protagonisti della serata, poi, i livornesi SIBERIA, seguiti dal sound senza frontiere dei SELTON e dall’energia pop con le influenze rap di FRAH QUINTALE. La seconda giornata, in programma giovedì 12 luglio, vedrà in apertura, sempre dalle ore 18.00, le esibizioni dei tre finalisti del Premio MUSICAFUTURA e la successiva proclamazione del vincitore. Seguono, poi, gli artisti in line up della serata: il duo VIITO, CLAP YOUR HANDS SAY YEAH, creatura del cantante e chitarrista americano Alec Ounsworth, e il rap infuocato di GEMITAIZ.

Venerdì 13 luglio apriranno la serata le performance di CAUTERUCCIO, del vincitore del Contest iLiveMusic e degli aretini A PEZZI. Sarà poi il turno degli headliner della giornata per un insieme di live ad alto impatto. Si parte con l’ipnotica cantautrice JOAN THIELE, cui seguirà il sound esplosivo dei BUD SPENCER BLUES EXPLOSION e poi il rock dei MINISTRI che ritornano sul palco del festival aretino, dopo l’esperienza nel 2009. Un ricco programma anche per l’ultima giornata di Festival, quella di sabato 14 luglio, in cui apriranno la serata gli EGO e il cantautore PALETTI. Sarà tempo, poi, delle esibizioni centrali con il giovane duo COMA_COSE, il rap elegante del torinese WILLIE PEYOTE e il ritmo coinvolgente di COSMO. A chiusura, non mancherà il movimento, con l’atteso after show a cura di IVREATRONIC.

Inoltre, per tutta la settimana del festival, in collaborazione con alcuni tour operator, saranno organizzate visite guidate della città e delle principali mostre e musei: sul sito www.mengomusicfest.com è, infatti, possibile consultare i pacchetti turistici presentati dal festival in abbinamento agli eventi e alle location.

E ancora, il circuito Mengo Music Friends, in collaborazione con Confcommercio Arezzo, che comprende tutte le attività del centro storico di Arezzo sostenitrici della manifestazione, a partire dalle settimane precedenti, presenterà diversi appuntamenti musicali ed eventi collegati al festival.

Durante i giorni di Festival, invece, in collaborazione con Progetto5, dalle ore 21 fino alla fine di ogni serata, saranno attivi i laboratori e l’animazione per i bambini e, in collaborazione con Palestra Life, sarà allestita l’area sport con eventi e attività promosse dallo staff della palestra.

Le novità non mancano anche da parte dei partner: nello specifico Clipper presenterà l’accendino dedicato al festival in edizione limitata, che è possibile prenotare e ritirare gratuitamente al festival registrandosi a questo link: http://www.mengomusicfest.com/clipper/.

Redbull allestirà, invece, i bar dedicati e i cocktail dedicati al Men/Go Music Fest, mentre Aperol Spritz riempirà lo spazio con il Van vintage dedicato esclusivamente al suo famoso aperitivo.

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO | ORE 18.00

Onion Rings – Vincitore “Suono Dunque Sono”

OmbreLobo

San Diego

Siberia

Selton

Frah Quintale

GIOVEDÌ 12 LUGLIO | ORE 18.00

Finalisti premio Musicafutura

Viito

Clap your hands say yeah

Gemitaiz

VENERDÌ 13 LUGLIO | ORE 18.00

Cauteruccio

Vincitore Contest iLiveMusic

A pezzi

Joan Thiele

Bud Spencer Blues Explosion

I Ministri

SABATO 14 LUGLIO | ORE 18.00

Ego

Paletti

Coma_Cose

Willie Peyote

Cosmo

after show: IvreaTronic

PROGRAMMA MENGO CULT

Logge Vasari, Piazza Grande

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO | ORE 18.30

Giorgio Nardone presenta “La paura delle malattie”

Moderano: Pier Luigi Rossi, Marzia Sandroni e Giacomo Cherici

GIOVEDÌ 12 LUGLIO | ORE 18.30

Intervista ai Ministri

VENERDÌ 13 LUGLIO | ORE 18.00

Simone Piccini presenta “Wanderhang – un viaggio dentro al mondo”

a seguire Saverio Tommasi presenta “Siate ribelli praticate gentilezza”

SABATO 14 LUGLIO | ORE 18.00

Lorenza Natarella presenta “Sempre libera” con Francesco Cattani

Modera Lorenzo Palloni