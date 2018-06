Marco Bocci alla Sagra del Cinema di Castiglion Fiorentino

A più di un mese dal taglio del nastro della IV edizione toscana della Sagra del Cinema, in programma dal 12 al 15 luglio a Castiglion Fiorentino, arrivano le prime anticipazioni sul programma della manifestazione cinegastronomica promossa dall’associazione MenteGlocale con la collaborazione e il sostegno del Comune castiglionese. È Marco Bocci il primo ospite della kermesse: il noto artista umbro incontrerà il pubblico nella serata di venerdì 13 luglio, presso l’area della Torre del Cassero, per raccontarsi in una chiacchierata-intervista che ripercorrerà le tappe della sua vicenda artistica. In particolare, durante l’incontro presenterà la sua prima opera letteraria, il romanzo A Tor Bella Monaca non piove mai (Bookme, 2016), un atto d’amore nei confronti di un mondo, quello della periferia più aspra e degradata, pieno di storie, di rabbia e di vita. Il libro sta per diventare un film con la regia dello stesso autore, la sceneggiatura di Bocci e Alessandro Bardani e con Francesco Montanari che interpreterà il ruolo di protagonosita.

Bocci, nome di primo piano del panorama cinematografico e televisivo italiano, arriva a Castiglioni proprio grazie al lavoro di Francesco Montanari e Alessandro Bardani, i due nuovi supervisori artistici della Sagra del Cinema, che in questi giorni stanno ultimando il programma di eventi di un’edizione che si preannuncia davvero speciale. Molte saranno infatti le novità che gli organizzatori, con la collaborazione e il contributo del Comune di Castiglion Fiorentino, in particolare dell’assessorato alla Cultura, presenteranno al pubblico. A partire dai nuovi allestimenti e da una proposta enogastronomica che sarà un viaggio nelle eccellenze del Bel Paese con una forte impronta toscana e diversi omaggi agli ospiti e ai film.

Marco Bocci, attore di teatro, cinema e televisione, si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta” di Roma di Giovanni Battista Diotajuti ed è stato allievo di Luca Ronconi, che lo ha diretto in diversi spettacoli di successo. Ha recitato nei lungometraggi I cavalieri che fecero l’impresa, Los Borgia, C’è chi dice no, Scusate se esisto!, Io Rom romantica, Italo e L’esigenza di unirmi ogni volta con te. In tv è stato, tra gli altri, Walter Bonatti nella mini serie K2, il Commissario Scialoja in Romanzo criminale – La serie e Domenico Calcaterra in Squadra antimafia – Palermo oggi. Nel 2016 fa il suo esordio letterario con il romanzo A Tor Bellamonaca non piove mai.

La Sagra del Cinema è promossa e organizzata dall’associazione MenteGlocale con la collaborazione e il contributo del Comune di Castiglion Fiorentino, Assessorato alla Cultura.