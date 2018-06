Mamma… è Palio!. Il programma degli eventi di Porta Romana

Nel segno della tradizione, come è doveroso che sia, e nel segno dell’appartenenza. Si avvicina il Palio dei rioni di Castiglion Fiorentino edizione numero 40 e il rione Porta Romana presenta, come ormai da consuetudine, la settimana di eventi e iniziative in avvicinamento alla terza domenica di giugno quando appunto si disputerà la corsa in tondo in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio. Dopo la Gara musici & sbandieratori di sabato 9 giugno, domenica 10 il programma s’inaugura con la giornata dedicata al mondo della stalla: pomeriggio con i bambini in sella (a cura di Antico Codice); cena allestita dal gruppo stalla e serata dedicata alla benedizione della stalla stessa. Lunedì 11 è prevista la finale del Torneo dei rioni, alla quale la squadra giallorossa accede per il terzo anno consecutivo, preceduta dal classico cenino propiziatorio in San Lazzo.

Mercoledì 13 torna la Cena Romanesca che, tentando di smorzare la tensione, gioca sulle affinità “elettive”, di colori e di simboli, fra Porta Romana e la città eterna proponendo un menù tipico romanesco. Dal giovedì la festa si sposta in piazza del Collegio con l’inedito Jamboree Party e il djset di Joe Delirio. L’anti-vigilia del venerdì ripropone, a gran richiesta, l’Hawaiian Party, la festa a tema sun&beach, o forse è il caso di dire più letteralmente la “festa in costume”, con piscina e cocktail estivi, allietata dalla musica di Gianluca Ghezzi. Sabato 16 si chiude con la Cena Propiziatoria, confermata in piazza del Collegio con la formula dei posti assegnati (infoline: Luca 3319862390) e il djset di Tommy Bee a seguire; ma il giorno della vigilia è anche tempo di preparazione e di attesa, e di momenti catartici sempre molto sentiti dal popolo, come la benedizione dei cavalli (in vicolo dei Galli) e la Sfilata agresta che precede il Paliotto.

Porta Romana ha inoltre piacere di ricordare che, in ossequio alle modifiche apportato nel 2017 sul protocollo del Corteo storico che precede il Palio, il percorso dello stesso prevede l’attraversamento delle zone di Porta Romana, e anche per questo i rionali sono invitati a partecipare colorando con vessilli giallorossi finestre e terrazze per salutare il transito del Palio.