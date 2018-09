“Mai grande, un papà sopra le righe”. Aperta la prevendita per lo spettacolo al Pietro Aretino

Appuntamento imperdibile per i bambini della scuola elementare giovedì 4 ottobre alle ore 10,30, presso il Teatro Pietro Aretino, con lo spettacolo vincitore del bando In – Box Verde “MAI GRANDE, un papà sopra le righe” della Compagnia Arione De Falco. Uno spettacolo originalissimo, in cui i bambini fanno esperienza in chiave comica, ironica e divertente dei fallimenti e delle difficoltà dei loro genitori, tifando per loro e provando a mettersi nei loro panni “Nelle fiabe più conosciute il padre detta regole e punizioni, oppure si risposa e lascia la figlia in balia di una matrigna crudele senza difenderla mai. E’ per questo che il personaggio che incarna la tematica chiave del nostro lavoro è invece maschile, perché i tempi sono cambiati e i contesti famigliari sono oggi complessi e variegati. Ci sono papà che cambiano pannolini e portano i figli al parchetto o che li possono vedere solo due volte a settimana ma ci sono anche mamme pasticcione o con l’agenda fitta di impegni e poco tempo da dedicare ai bambini. Partire da un papà significa semplicemente percorrere una strada più attuale e, forse, assumere un punto di vista più originale per arrivare comunque alla tematica chiave di questo lavoro: nessun genitore è perfetto, sia esso padre o madre.”

L’iniziativa fa parte della terza edizione Festival dello Spettatore, progetto della Rete Teatrale Aretina organizzato con il sostegno e il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Toscana e del Comune di Arezzo, che si terrà dal 3 al 7 ottobre.

Il prezzo del biglietto è di euro 5 per ciascun bambino; gli insegnanti accompagnatori hanno diritto al biglietto omaggio. Nella settimana precedente saranno attivate azioni di Didattica della visione presso le scuole che ne faranno richiesta da concordare con i mediatori della Rete teatrale Aretina.

