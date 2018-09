Macbettu: aperta la prevendita per lo spettacolo vincitore del Premio Ubu 2017

Si apre martedì 25 settembre la prevendita per il pluripremiato Macbettu, di Alessandro Serra.

Lo spettacolo, che sarà in scena sabato 6 ottobre alle ore 21:00, al Teatro Petrarca, tratto dal Macbeth di William Shakespeare, ha vinto sia il premio come Miglior Spettacolo UBU 2017 sia il Premio ANCT 2017 (Associazione Nazionale dei Critici di Teatro).

Macbettu da un lato recupera l’universalità e la pienezza di sentimenti, in bilico sul punto di deflagrare di Shakespeare, dall’altro lato attinge alle emozioni che il regista ha provato di fronte ai carnevali barbaricini, in cui uomini a viso aperto si radunano con uomini in maschere tetre e i loro passi cadenzano all’unisono il suono dei sonagli che portano addosso. Macbettu valica quindi i confini della Scozia medievale per riprodurre la Sardegna come terreno di archetipi, orizzonte di pulsioni dionisiache. La riscrittura del testo operata dal regista guarda a una interpretazione sonora: gli attori sulla scena – uomini, come da tradizione elisabettiana – decantano una lingua che è pura sonorità, si allontanano dal giogo dei significati per magnificare il senso.

L’iniziativa, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS, fa parte della terza edizione Festival dello Spettatore, progetto della Rete Teatrale Aretina organizzato con il sostegno e il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Toscana e del Comune di Arezzo, che si terrà dal 3 al 7 ottobre.

Info e acquisto biglietti:

Rete Teatrale Aretina

via della Bicchieraia – 34 Arezzo

Tel. 393 2987696 – 331 7880087

segreteria@reteteatralearetina.it

www.reteteatraleartina.it

INFO PRESS: Elena Lamberti elena.lamberti07@gmail.com cell 3495655066