Lucignano si prepara alla Fiera di Pasquetta

I colori dei fiori e i sapori delle specialità locali faranno di Lucignano la meta perfetta per passare una giornata piacevole e in compagnia. Lunedì 2 aprile, infatti, arriva nel borgo della Valdichiana la Fiera di Pasquetta grazie alla regia delle Vie del Centro Commerciale Naturale, della Confcommercio, con il patrocino e il contributo del Comune.

Dalle 8 del mattino le vie del centro storico saranno invase da un tripudio floreale, con tanti stand dove acquistare la pianta di stagione, il vaso preferito per la casa o il bulbo che crescerà rigoglioso in giardino. Non mancherà il meglio dell’artigianato locale, che saprà caratterizzare la fiera con gli oggetti della tradizione toscana per la gioia dei turisti e per gli appassionati in cerca del pezzo pregiato. Ampio spazio sarà poi dato al gusto, con tante specialità enogastronomiche del territorio da scoprire nelle botteghe del centro.

Ad arricchire la Fiera di Pasquetta sarà la scuola “Scuola Emozioni Danza” diretta da Mariangela Totò, che presenterà una lunga serie di balletti al Teatro Rosini. Gli spettacoli, ad ingresso gratuito, si terranno la mattina dalle 10.30 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18, così che tutti possano avere la possibilità di godersi la magia della danza nel cuore del centro storico.

“Ringrazio la Confcommercio e tutti i commercianti di Lucignano per il contributo che daranno alla riuscita di un evento ormai consolidato e sentito da tutta la comunità – commenta il sindaco Roberta Casini – Qualsiasi iniziativa dell’amministrazione comunale, rivolta al commercio locale, è sempre stata condivisa da tutti gli operatori del settore, segno di una forte sinergia che fa bene al nostro borgo. La Fiera di Pasquetta è il preludio di una ricca stagione di eventi in città, in programma per tutta la primavera-estate”.

“Anche quest’anno Lucignano offre una bella opportunità per quanti rispetteranno le tradizioni pasquali e di conseguenza il classico appuntamento con la gita fuoriporta di Pasquetta – sottolinea Stefano Scricciolo della Confcommercio Valdichiana – il centro storico, culla della Maggiolata, si presta benissimo ad accogliere i turisti in arrivo con i suoi colori inconfondibili e le tante offerte dell’artigianato e dell’enogastronomia locale. Anche i negozi parteciperanno alla festa, rimanendo aperti tutto il giorno”.