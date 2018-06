L’Inner Wheel Arezzo aiuta la Casa Thevenin

Le socie del Club Service INNER WHEEL AREZZO TOSCANA EUROPEA hanno portato un affettuoso saluto a CASA THEVENIN, Giovedì 7 Giugno, rinsaldando un rapporto di solidarietà ed amicizia che è nato nel 2015. Un contributo in denaro e tanta voglia di aiutare le ospiti di CASA THEVENIN sono i buoni propositi messi in atto dal Club guidato da Anna Bacconi Neri, che ha voluto contribuire all’allestimento di locali destinati all’accoglienza di donne vittime di violenza Ma non solo, le due realtà si sono unite in un recente passato anche attraverso l’organizzazione di una conviviale svoltasi in Via Sassoverde, che vedrà un ulteriore momento di collaborazione con l’organizzazione di un convegno incentrato sul fenomeno della violenza di genere. “Non posso che esser grato al Club Inner Wheel Arezzo Toscana Europea – chiosa Sandro Sarri, Presidente della Fondazione THEVENIN onlus – e alla Sua Presidente, Anna Bacconi , per l’impegno concreto, generoso e davvero sentito che periodicamente offre alla nostra causa, aiutandoci a svolgere con maggiore serenità la nostra mission”.