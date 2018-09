Leonardo Pieraccioni premiato a Castiglion Fiorentino

Premio “San Michele d’Oro” a Leonardo Pieraccioni, l’attore-regista toscano di fama internazionale che non ha mai dimenticato Castiglion Fiorentino. La cerimonia è prevista per sabato 20 ottobre alle ore 18 presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. Nell’ambito delle politiche di promozione della Città di Castiglion Fiorentino e del territorio, l’Amministrazione Comunale ha deciso d’istituire il premio denominato “San Michele d’Oro” da assegnare a personalità che si siano distinte per il proprio impegno nei campi professionale, promozione delle eccellenze italiane, sviluppo economico, sport e diritti umani e iniziative di beneficenza e solidarietà. Quest’anno il comitato organizzatore ha individuato in Leonardo Pieraccioni l’attore e regista che nonostante la fama e la popolarità riscossa grazie ai suoi film di grande successo ha sempre sostenuto la comunità di Castiglion Fiorentino nelle iniziative di carattere sociale ed umanitario. “Nel paese di Roberto Benigni siamo ben lieti di premiare un artista simbolo della toscanità arguta e perspicace che nonostante la celebrità ottenuta con le sue opere cinematografiche è rimasto una persona genuina, impegnato nel sociale abbracciando anche le cause portate avanti dall’associazione locale Solidarietà in Buone Mani. Contenti, quindi, di ospitare Leonardo Pieraccioni che ha aiutato i castiglionesi nelle loro iniziative umanitarie” dichiara il sindaco Mario Agnelli. Durante la cerimonia verrà consegnata la statua del “San Michele d’Oro” rappresentante il Santo Patrono della Città.