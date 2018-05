Le “Famiglie” arcobaleno raccontate in trenta scatti: una mostra contro l’omofobia

Sono tante, sono felici e soprattutto sono fiere di far conoscere a tutto il mondo la propria identità

Ecco chi sono le famiglie omogenitoriali o arcobaleno.

La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina all’interno del palazzo della Provincia di Arezzo dove, in occasione della giornata internazionale di lotta all’omofobia, è stata allestita una mostra fotografia dedicata proprio a questa fetta di popolazione.

“Famiglie”. Questo il titolo scelto per raccontare una realtà che comprendere uomini e donne anche del territorio aretino.

L’esposizione è stata inaugurata dalla vicepresidente della Provincia di Arezzo Eleonora Ducci, insieme a Silvia Russo – consigliera di parità provinciale e Veronica Vasarri presidentessa Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno.

La mostra che si trova all’interno del Palazzo della Provincia è stata allestita in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, che si svolge in contemporanea in alcuni Comuni aderenti alla rete nazionale READY. L’esposizione rimarrà aperta fino al 29 giugno, con orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere l’ente capofila della rete Ready del territorio aretino e ringrazio la collaborazione di tanti soggetti che ci aiutano a portare avanti delle iniziative importanti, che sono di sostegno verso tutti coloro che subiscono delle discriminazioni a causa del loro orientamento sessuale – ha sottolineato Eleonora Ducci – Questa mostra vuole portare all’attenzione questi diritti, anche nel caso se, ad usufruirne fosse solo una persona”.