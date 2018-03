Con le Brugole approda al Virginian “Modern Family 1.0”

Si accendono nuovamente i riflettori del Teatro Virginian sull’ottavo spettacolo della stagione di prosa “Vi stavamo aspettando”, organizzata dall’Associazione culturale La Filostoccola. In attesa del concerto di Tricarico (in cartellone il 20 marzo), mercoledì 14 marzo alle ore 21 il sipario del teatrino di via de’ redi 12 si aprirà su “Modern Family 1.0”, l’emozionante spettacolo della Compagnia Le Brugole, giovane realtà teatrale tutta al femminile. Scritto da Giovanna Donini e Annagaia Marchioro, ed interpretato dalla stessa Marchioro in coppia con Virginia Zini, “Modern Family 1.0” è una commedia che parla di famiglie declinandone l’immagine in mille modi diversi, ma facendo sempre perno su quell’aura di felicità che dovrebbe caratterizzarne l’idea.

“Lo spettacolo di questa settimana non mancherà di farvi sorridere – assicura Alessandro Marini, docente e attore della compagnia aretina La Filostoccola.- Come ad ogni appuntamento, la storia che racconteremo stavolta sarà diversa dalle altre viste finora, soprattutto per la tematica che affronta e per l’attualità delle vicende narrate. Raccontando di una famiglia composta da donne, entreremo nel vivo di temi piuttosto caldi, ma Le Brugole sapranno trascinarvi all’interno della storia in modo sincero, senza finzione, retorica e soprattutto senza giudizio”.

Prodotto da LeBrugole&Co- Atir, “Modern family 1.0” si apre ricreando l’atmosfera familiare di chi si ritrova nel salotto di casa a guardare diapositive. E quasi senza accorgersene si entra nel vivo, irrompendo in casa delle due protagoniste. Grazie alla sua ironica e coinvolgente comicità, lo spettacolo delle Brugole racconta infatti la storia di una donna che ama le donne, ma che ama anche l’idea di avere un figlio con la propria compagna dando vita ad una famiglia fatta anche di nonni, zii, gatti, cani, piante, mutui, liti, vaccinazioni, biciclette e notti insonni. Ciò che ne scaturisce è una vera e propria istantanea delle coppie di oggi e di ieri, un racconto che aiuta a comprendere quando l’ideale della famiglia corrisponda al reale senza però dimenticare l’universale diversità che accompagna la storia di ognuno di noi. Anche quest’anno dalle 19 sarà possibile usufruire dell’AperiTeatro presso il locale Crepes de Lunes antistante al Virginian. Il costo del biglietto intero sarà di 10 euro; il ridotto (per gli under 25 e gli over 65) costerà 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3343425268 (Alessandro) e 3394848267 (Mirco).