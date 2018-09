“L’Autunno della Repubblica”, a Montevarchi incontri per parlare di Sessantotto e caso Moro

“L’Autunno della Repubblica. Incontri sulla storia recente d’Italia”. E’ il titolo di una serie d’iniziative che l’Associazione Guido Vestri di Montevarchi ha organizzato e che prenderanno il via il prossimo 14 settembre.

Crediamo, ha detto Vincenzo Caciulli che della Vestri è il presidente, “ nella necessità di parlare e riflettere sulla nostra storia recente per capire meglio il nostro presente. Non è vero che l’Italia è un paese senza memoria. E’ vero invece che ha una memoria divisa con tante diverse verità e occorre dibattere per provare

a superare quelle divisioni che avvelenano i pozzi del dibattito pubblico”. La storia dell’Italia repubblicana è messa sotto la lente attraverso quei momenti che ne hanno costituiti gli snodi fondamentali del percorso.

“Abbiamo parlato di Autunno della Repubblica – continua Caciulli – perché siamo convinti che a partire dalla fine degli anni sessanta del Novecento si palesino quelle trasformazioni che modificheranno sostanzialmente il quadro post bellico e apriranno una crisi che ancora oggi non ha trovato soluzioni.”

Il primo incontro – Venerdì 14 settembre, alle ore 17.30, nello Spazio Politeama di Via Trento – vedrà la presenza di Giampiero Mughini che presenterà il suo libro Era di Maggio. Cronache di uno psicodramma, dedicato al Maggio 1968. A dialogare con Mughini sul volume e più in generale sul lungo Sessantotto italiano ci sarà Stefano Fabbri, giornalista, già Direttore di Ansa Toscana.

Il secondo incontro – Sabato 15 settembre, alle ore 17,30, nei locali del Centro Pastorale G. Guerra di Via dei Mille – è dedicato all’Affaire Moro. Giuseppe Fioroni presenterà il volume Moro, il caso non è chiuso. La verità non detta. Libro che si basa sui documenti dell’ultima Commissione Parlamentare d’inchiesta che Fioroni ha presieduto. Sarà Bobo Craxi a dialogare con Fioroni su una delle pagine ancora oscura della vita italiana. Coordinerà l’incontro Filippo Boni a sua volta autore di un volume dedicato agli uomini della scorta del Presidente DC morti nell’agguato di Via Fani.

I due incontri saranno seguiti, alla fine del mese di ottobre, da altri appuntamenti dedicato ad altri momenti della storia italiana a cavallo tra i due secoli.