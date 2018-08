L’anniversario dell’insurrezione slovacca

Il 29 agosto 1944 si ricorda l’insurrezione slovacca. Nella città di Bansaka i ribelli al regime di Tiso furono, per la prima volta, sconfitti dai tedeschi. Questo non scoraggiò la resistenza slovacca che si organizzò, più di 3.000 furono i soldati che disertarono per unirsi alle truppe dell’Armata Rossa e agli oppositori. La lotta fu dura e lunga non si placò in pochi mesi e pesanti furono gli scontri con un numero esorbitante di vittime. Il 28 ottobre fu annunciata la fine della Resistenza. Molti ribelli furono fatti prigionieri e deportati nel campo di concentramento di Mauthausen dove furono giustiziati.