La “Settimana del Quartierista” di Porta del Foro: tutti gli appuntamenti

Come ogni anno, arriviamo all’appuntamento con la famosissima ”Settimana del Quartierista” targata Porta del Foro.

Una settimana a pieno ritmo, 10 giorni di musica, feste e colori: i nostri colori.

Si parte da mercoledì 13 con l’apericena insieme ai Giostratori vincenti, per attraversare 10 giorni di feste pazze ed appuntamenti con la storia.

Ogni sera spazio bimbi e attività per i più piccoli, ristorante aperto dalle ore 20:00 con antipasti, primi, pizza e griglia. Dopo cena proiezione giostre storiche per fare due chiacchiere in attesa della Giostra Del Saracino.

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO – GIOSTRASTORIA

[Dalle 20:00]

I giostratori vincenti tornano a Porta del Foro. Noi ripartiamo da qui in loro compagnia con un’apericena dal titolo “La Giostra per tutti”. Parte dell’incasso sarà devoluto all’acquisto di un numero maggiore di biglietti per i posti in piedi. I responsabili dei figuranti hanno scelto questa modalità affinchè tutti i ragazzi che ci aiutano e che per questa edizione non saranno vestiti, possano ugualmente venire a vedere la Giostra in piazza per stare vicini ai loro compagni durante tutta la manifestazione.

GIOVEDI’ 14 GIUGNO – JUMP ON STREET

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:00]

Alle ore 21:00 apre la serata l’Hip hop show con Vittoria Chapkins & Family. Dalle ore 22:00 sale in consolle Gianmaria Mariottini per l’Hip pop party diventato ormai tradizione a Porta del Foro.

VENERDI’ 15 GIUGNO – CENA AL CONTRARIO + TRASH PARTY

[Cena dalle 20:30 – Party dalle 22:00]

Per iniziare bene il weekend torna la vera ed inimitabile “Cena al Contrario” targata Porta del Foro. La tradizione non si cambia, si inizia con l’ammazzacaffè e si finisce con l’aperitivo. Dalle 22:00 Tenerondo l’Orsetto e Jaunita Figueira sono pronti a scrivere un’altra pagina di pura bruttezza e follia tra le mura del Foro. Info e prenotazioni entro il 14 giugno al 331-3847269 (Martina).

SABATO 16 GIUGNO – FOROLOCO

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:30]

Elia Cuccoli con i 2Brain, al secolo Michele Ceccarelli e Giacomo Sgrevi pronti a far scatenare il popolo della Chimera a ritmo di Techno e Tech-House, come dalla miglior tradizione del CircoLoco di Ibiza e scommettete che il Foro sarà ancora più Loco? Provare per credere.

DOMENICA 17 GIUGNO – POMERIGGIO DA CHIMEROTTI + GIOCHI SENZA FRONTIERE

[Ristorante dalle 20:00]

Nel pomeriggio ci sarà l’inaugurazione di “Chimerottoland” con merenda, Saracino, giochi da tavola, laboratori artistici e tanto altro. Alle 18:00 prendono il via i giochi senza frontiere.

LUNEDI’ 18 GIUGNO – X-KID ITALIAN GREEN DAY TRIBUTE BAND

[Ristorante dalle 20:00]

Al Foro arriva la Green Day Tribute Band formata da Davide Pupilli, Daniele Cristellon, Dario Agostini e Luca Di Pardo che ci rifaranno rivivere le emozioni del gruppo musicale rock statunitense.

MARTEDI’ 19 GIUGNO – TUTTI IN PIAZZA + DRUNKER GAMES

[Ristorante dalle 20:00]

Raduno al Quartiere e corteo fino a Piazza Grande per sostenere tutti insieme i nostri giostratori. Al rientro in sede drunker games.

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO – HAWAIIAN PARTY

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:00]

Aperi-coconut in collaborazione con X-bar e djset by Joe Delirio. Dalle 22:00 stessa spiaggia, stesso posto, stesso party. Indossate i vostri parei migliori al resto ci pensiamo noi e i ragazzi del Tetra Party Arezzo. In consolle la nostra coppia d’oro Elia Cuccoli e Gianmaria Mariottini. Consigliato l’occhiale da sole, si sa quando si inizia, ma non quando si finisce. Insieme a noi anche quest’anno “Welcome to Favelas”, la pagina più irriverente della scena social italiana.

GIOVEDI’ 21 GIUGNO – PROVA GENERALE

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 23:00]

Prove Generali e poi a seguire il dj set dei nostri amici di Porta Romana.

VENERDI’ 22 GIUGNO – CENA PROPIZIATORIA con BORGHETTA STILE & TENERONDO

[Aperitivo dalle 19:45 – Cena dalle 20:30]

Di fronte alla nostra porta, avvolti dai nostri colori propizieremo danzando al ritmo dei più grandi successi degli anni ’90. Padroni della consolle i ragazzi di Borghetta Stile con Tenerondo. Menù della serata: antipasto, maccheroni al sugo, peposo con fagioli, dolci della casa, acqua e vino. Costo 25 euro. Info e prenotazioni 333-2281942 (Enrico).