La notte del Capodanno in piazza Sant’Agostino: conteggio delle presenze, barriere e steward

E’ partito il countdown per il 2018. Arezzo festeggerà la notte del Capodanno con un evento pubblico in piazza Sant’Agostino.

Qualche tempo fa si sarebbe detto che per l’appuntamento “gli organizzatori hanno preso misure straordinarie in tema di sicurezza”. Ma ormai è la prassi per i grandi eventi.

Sicurezza in piazza

La gestione della piazza richiede un responsabile nominato dal Comune di Arezzo che dovrà essere pronto, in caso di pericolo, ad ordinarne l’evacuazione. Ci saranno transenne metalliche e mezzi come barriere di protezione. E poi uomini delle forze dell’ordine e steward a controllare il regolare svolgimento dell’evento. Ai margini della piazza stazioneranno vigili del fuoco e ambulanze del 118. Le vie di ingresso e di esodo saranno obbligate, ci saranno percorsi privilegiati per l’ingresso dei mezzi si soccorso. Ci saranno, inoltre, addetti al conteggio delle presenze in piazza, oltre un certo limite non saranno ammessi ulteriori ingressi. Il divieto di consumo d’alcol in luoghi pubblici sarà eccezionalmente sospeso per la serata, tuttavia in piazza non potranno entrare vetri e lattine. E, ovviamente, petardi. “E a prescindere dalle ordinanze – aggiunge il prefetto di Arezzo Clara Vaccaro – invito tutti a mantenere il controllo di loro stessi. Il divertimento è senza sballo”.

Il programma dell’evento