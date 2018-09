La Madonna della Misericordia spicca il volo verso la Russia. Pd: “Capolavoro in partenza per un baratto”. 250mila euro al Museo Civico

La Madonna della Misericordia presto in volo verso la Russia. Il capolavoro di Piero della Francesca, custodito presso il Museo civico di Sansepolcro, da dicembre 2018 a marzo 2019 sarà esposto all’Ermitage, a San Pietroburgo. La notizia, già foriera di polemiche, è deflagrata con una lunga nota del Pd di Sansepolcro nella quale viene sottolineato l’aspetto economico del “contratto”. Stando a quanto ricostruito dagli esponenti del Partito Democratico biturgense, infatti, la delicatissima opera sarà esposta a situazioni pericolose per la sua integrità: smontata, volerà a migliaia di chilometri di distanza, e sarà poi rimontata nel meraviglioso “palazzo d’inverno”. In cambio al Comune di Sansepolcro arriverebbero 250mila euro per il proprio museoi civico.

Il Comune ha deciso di prestare l’intero Polittico della Misericordia dietro lauti finanziamenti per il Museo, 250.000 euro per la climatizzazione delle sale e l’allargamento del Museo su Palazzo Pretorio, e prestiti in “odore” di Leonardo. Lo spostamento e il viaggio dell’intero Polittico hanno caratteristiche di forte complessità e pericolosità, l’opera è stata restaurata recentemente e si trova nel suo allestimento definito dal settembre 2016, auspichiamo che si prendano tutte le precauzioni necessarie anche per lo smontaggio e rimontaggio in Russia, e che si acquisiscano, oltre al parere della Sovrintendenza, che l’amministrazione dice di avere, anche il parere dell’Opificio delle Pietre Dure che si è occupato insieme alla Sovrintendenza del restauro e che vengano interpellati i restauratori.

Una decisione a quanto pare già presa, che non sarebbe stata al centro di nessun dibattito cittadino: “Secondo le parole tuonanti del Sindaco, non avrebbe mai lasciato Sansepolcro e dopo Milano eccola ripartire, in due anni, per la terra di Russia. Da Milano è tornata con “Civita” alla guida del Museo Civico e in Russia andrà sulla base di un baratto con passaggio di opera e moneta. Infatti, il museo dell’Ermitage di San Pietroburgo sta lavorando da tempo all’allestimento di una mostra su Piero della Francesca che si svolgerà da dicembre 2018 a marzo 2019.