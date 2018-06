La lunga estate dell’Outlet Village Valdichiana con sei grandi eventi. Rovazzi, Ruffini e Giusy Ferreri tra gli ospiti

La lunga estate del Valdichiana Outlet Village sta per iniziare. Da giugno a settembre, infatti, saranno sei i grandi eventi in programma che animeranno la Land of Fashion di Foiano della Chiana tra musica, spettacolo, cultura e tradizione.

Il primo appuntamento è fissato per per sabato 16 giugno alle 21, quando sul palco del Summerfest in Piazza Maggiore si alterneranno – capitanati da Paolo Ruffini e Gianluca Fubelli – i comici di “Colorado Cafè”: “I PanPers”, Paolo Migone, Gianluca Impastato, Le Principesse e Peppe e Ciccio. Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino alle 23 e gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito.

Ci sarà spazio anche per la cultura, con le opere di un grande della fotografia, i cui scatti sono celebrati a livello mondiale: “Per la prima volta – dichiara Antonio Carloni, responsabile di Cortona On the Move – la Mostra Internazionale sarà ospitata in un’area commerciale con le opere di un artista del calibro del maestro Massimo Vitali, che ha trovato nel Valdichiana Outlet Village il luogo ideale per ritrarre i nuovi modi della contemporaneità”.

“Si tratta – spiega il Center Manager Riccardo Lucchetti – dell’ideale prosecuzione dell’ottava edizione del Festival Internazionale di Fotografia di Cortona, che ogni anno richiama migliaia di appassionati del mondo della foto e non solo. Il nostro Village, di fatto nuova location della kermesse cortonese, propone, in uno scenografico allestimento degli scatti di Vitali, la sua personalissima interpretazione della Land of Fashion”.

Sabato 14 luglio il secondo grande evento, il “Valdichiana Live”, per celebrare i tredici anni di vita di Valdichiana Outlet Village. Un grande concerto ad ingresso libero, un appuntamento ormai fisso e molto atteso: “Proporremo anche per questa edizione – anticipa Salvo Ferrara di FMedia, al quale è affidata la direzione artistica – il meglio della musica italiana del momento, come sempre cercando di soddisfare un pubblico di tutte le età. Ad oggi posso confermare la presenza – rivela Ferrara – di Fabio Rovazzi, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Thomas, Elodie, Ex-Otago, ma non escludo altre sorprese”.

Sempre sul palco allestito in Piazza Maggiore, giovedì 19 luglio alle 11, saliranno i grandi campioni del Premio Internazionale Fair Play che si terrà la stessa sera a Castiglion Fiorentino. Gli atleti si presenteranno in anteprima al pubblico del Village, consegnando attestati alle società sportive del territorio che si sono distinte per le loro risultati sportivi. “Non possiamo ancora rivelare i nomi di questi campioni – dichiara Angelo Morelli, presidente del Premio Fair Play – ma come sempre si tratta dei più grandi di sempre in ogni disciplina, che si sono distinti per risultati sportivi, etica e fair play. La mattinata al Valdichiana Outlet Village sarà l’occasione, per tanti giovani sportivi del territorio, di vedere i loro miti da vicino”.

Scintillante e fascinosa si preannuncia la serata di sabato 25 agosto con la “Village Night”, quando nel magnifico scenario del Valdichiana Outlet Village sarà possibile accompagnare il concerto di Giusy Ferreri con la degustazione dei migliori vini toscani e nazionali.

Il territorio toscano, con le sue eccellenze e tradizioni secolari, torna protagonista domenica 30 settembre, con l’esibizione dei gruppi storici delle principali rievocazioni della Valdichiana senese: dame, cavalieri, figuranti, bandiere, tamburi e chiarine, per una immersive experience nell’epoca tra Medio Evo e Rinascimento.

“Dalla nostra amministrazione – dichiara il Sindaco di Foiano della Chiana, Francesco Sonnati – l’augurio di una buona riuscita degli eventi organizzati da Valdichiana Outlet Village, certi che sapranno produrre una ricaduta positiva in termini di notorietà e visitatori per l’intera Valdichiana”. “Un lavoro importante e tanti eventi che hanno come comune denominatore – sintetizza Massimiliano Peron, responsabile della Società di gestione Multi – da un lato il forte impegno di Multi e della proprietà Blackstone, dall’altro l’ottima attività di sinergia con i più importanti soggetti del territorio, con cui vogliamo continuare a dialogare e collaborare in maniera efficace e proficua”.

Tutti gli appuntamenti sono coordinati dal team di Direzione, sostenuti dalla società di gestione Multi e dalla proprietà Blackstone, con la direzione artistica di FMedia. “Appuntamenti “corporate”, come “SummerFest e “Village Night”, che avranno come scenario, in varie date, i 5 centri in gestione Multi – dichiara il responsabile marketing Luca Zaccomer – poi il grande concerto “Valdichiana Live” e altri che sono diretta derivazione del riconfermato forte legame tra Valdichiana Outlet Village e le eccellenze della Toscana, sempre ad ingresso libero e punti vendita aperti fino alle 23”.