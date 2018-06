La lista dei cavalli accreditati per Sant’Andrea. Peter Pan e Sibilla per Vedovini e Marmorini

Il quartiere di Porta Sant’Andrea, dopo l’esito delle visite di idoneità che si sono tenute questa mattina alle “Scuderie Franco Ricci” alla presenza del veterinario dell’Istituzione Giostra Roberto Gottarelli, comunica i nomi dei 10 cavalli accreditati a scendere in piazza Grande per le prove e la Giostra di giugno 2018.

Nello specifico, non si prevedono novità per il veterano Enrico Vedovini che ha il suo primo destriero in Peter Pan e Nuvola di riserva, Tommaso Marmorini invece al debutto, si sta allenando e porterà in piazza i due cavalli ereditati da Stefano Cherici, Sibilla femmina del 2010 con la quale ha vinto la Giostra di settembre scorso e Pepyto con il quale ha corso per molti anni.