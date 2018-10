La Libera Accademia del Teatro apre i corsi di Castiglion Fiorentino

La Libera Accademia del Teatro raddoppia l’impegno a Castiglion Fiorentino. I corsi per ragazzi e bambini, giunti al terzo anno, saranno affiancati anche da un nuovo percorso dedicato agli adulti che amplierà la proposta della scuola aretina in Valdichiana, permettendo a persone di tutte le età di vivere l’esperienza teatrale. L’avvio delle lezioni è fissato per martedì 16 ottobre, dalle 17.00, con una giornata gratuita di giochi ed esercizi ospitata dalla sala teatrale “Betania” presso la parrocchia Madonna delle Grazie del Rivaio.

L’Open Day di Castiglion Fiorentino sarà orientato al gruppo “Young” che riunisce gli allievi delle scuole elementari e medie a cui viene proposto un divertente percorso alla scoperta di espressività, mimica, postura e uso della voce, accompagnandoli a mettersi alla prova nella gioia di raccontare storie, di trasformarsi, di conoscere sé stessi e di giocare con gli altri. Queste lezioni saranno orientate all’elaborazione e all’interpretazione di un saggio di Natale e di un saggio finale che, nella primavera del 2019, fornirà a tutti i bambini e i ragazzi coinvolti l’opportunità di vivere le emozioni di un palcoscenico e della recitazione davanti ad un pubblico. Il compito di curare il corso è stato affidato alla competenza e alla simpatia di Samuele Boncompagni, che potrà fare affidamento sulla collaborazione delle docenti Amina Kovacevich e Ilaria Violin che già tengono i corsi per i più piccoli ad Arezzo. Nei suoi primi due anni, il gruppo “Young” della Libera Accademia del Teatro ha già riunito e appassionato al teatro dodici allievi, ma l’ambizione è ora di aumentare ulteriormente questo numero per riuscire in futuro ad allestire due percorsi distinti per scuole elementari e scuole medie.

L’Open Day rappresenterà un’occasione anche per gli adulti per ottenere informazioni sui prossimi progetti della scuola. Entro la fine dell’anno, infatti, sarà attivato a Castiglion Fiorentino il corso “I grandi leggono per i piccoli” rivolto a chi vuole sperimentare la lettura espressiva e animata dedicata ai bambini: Boncompagni insegnerà come raccontare un testo per coinvolgere ed emozionare un pubblico formato da giovani ascoltatori. Il laboratorio suggerirà alcune tecniche per migliorare la dizione e l’espressività, attraverso quattro incontri rivolti a genitori, nonni, insegnanti, animatori e educatori che termineranno con una lettura davanti ad un pubblico formato da piccoli spettatori. «L’Open Day – commenta Amina Kovacevich, presidente della Libera Accademia del Teatro, – è rivolto a tutti coloro che vogliono vivere un primo approccio al teatro: a bambini e ragazzi sarà proposta una divertente lezione gratuita, ma sarà possibile anche ottenere informazioni sui futuri percorsi dedicati agli adulti. Da ventitre anni la Libera Accademia del Teatro opera ad Arezzo per la promozione di questa arte, ma siamo felici di aver esportato questa esperienza di successo anche a Castiglion Fiorentino con un progetto che ha messo radici e che sta crescendo».