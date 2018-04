La giovinezza di Mister No nei fumetti di Fabio Valdambrini. Oggi la presentazione

Forse non tutti sanno che è aretino l’autore di tante storie che hanno come protagonista il personaggio di Mister No della Sergio Bonelli Editore. Si tratta di Fabio Valdambrini che lavora come fumettista per la casa editrice ormai da 25 anni. L’ultima chicca è uscita recentemente ed ha avuto un grande successo. Si tratta di una storia disegnata nel 1998 da Valdambrini che la Bonelli ha voluto adesso pubblicare sotto forma di libro, un’edizione cartonata di grande formato dal titolo “Mister No. La giovinezza”.

E oggi ad Arezzo c’è una buona occasione per tutti gli appassionati. Alla libreria La Fenice di via Vittorio Veneto ci sarà la presentazione del volume e l’incontro con Fabio Valdambrini che ha disegnato la storia su testi di Michele Masiero.

La giovinezza racconta un Jerry Drake sedicenne, e non ancora “Mister No”, che attraversa gli States degli anni 30 dopo aver lasciato New York in seguito all’arresto di suo padre.

Fabio Valdambrini ha disegnato una ventina di avventure di Mister No, ma ha lavorato anche su testate come Saguaro e Cassidy e Cheyenne.