Con la Fiab alla scoperta della storia nei dintorni di Arezzo. Domenica in bici

Quale miglior modo di inaugurare la Settimana Europea della mobilità sostenibile? Una bella sbiciclettata alla scoperta della storia nei dintorni di Arezzo. E’ l’uscita sulle due ruote organizzata per domenica prossima 16 settembre dalla Fiab.

“Faremo un giro nella parte sud della città, così vivremo una mattinata in sella lontano dal traffico, tra verde, insediamenti e terrazze morfologiche con vedute panoramiche – spiegano gli organizzatori – Una “sbiciclettata”, con tante potenziali variabili, da ripetere con amici o da soli per ricaricarsi nel fisico e nello spirito.

Come sappiamo la bici è il mezzo migliore per conoscere il paesaggio, quindi mentre pedaliamo, meglio con una cartina al seguito (avete capito bene, mappa cartacea), possiamo individuare le componenti morfologiche, idrauliche, urbanistiche e anche storiche di quel paesaggio.

PROGRAMMA

9,00- Ritrovo alla Stazione di Arezzo.

9,10- Partenza

~ 12,30- Fine cicloescursione

Informazioni logistiche. Lunghezza dell’escursione ~ 20/30 Km. (non abbiamo sbagliato l’escursione è elastica, siamo intorno ad Arezzo, quindi a seconda dei propri impegni può essere facilmente accorciata). Percorso medio/facile con qualche “arrampicata”, ma che faremo a piedi. È necessaria una bici con cambio, con buone gomme e ben gonfie: una parte del tracciato è sterrato. Indispensabile avere la camera d’aria di scorta. La partecipazione é libera e gratuita per i soci Fiab; i non soci contribuiscono alle spese assicurative con € 3. Chi lo desidera può associarsi alla FIAB Arezzo in occasione della pedalata.

Info: Massimo Barbagli 3334757202