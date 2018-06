La Famiglia in Italia: la mostra nazionale al Centro Italiano di Fotografia di Autore di Bibbiena

Sabato 16 Giugno doppio appuntamento che incorona ancora una volta Bibbiena, città italiana della fotografia di autore. Alle ore 17.00 presso il centro Italia della Fotografia di Autore verrà inaugurata la mostra nazionale “La Famiglia in Italia”, e a seguire nel centro storico un’altra installazione per progetto Bibbiena Museo a cielo aperto. Sponsor di eccezione per questa foto che va ad arricchire il museo è Miniconf, la storica azienda casentinese che ha sede ad Ortignano-Raggiolo.

In occasione del 70° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a Torino nel 1948, la FIAF ha organizzato un nuovo progetto nazionale dedicato alla famiglia, il cui scopo è documentare ed interpretare, attraverso la fotografia, la famiglia italiana contemporanea alla luce delle trasformazioni epocali che hanno riguardato i diversi ruoli dei suoi componenti.

Al progetto si sono iscritti oltre 1100 fotografi realizzando oltre 12.700 immagini in innumerevoli aree del Paese. Una selezione di 1300 scatti è stata pubblicata nel catalogo in rappresentanza di 17 regioni italiane e sarà oggetto della mostra.

L’inaugurazione della mostra nazionale e delle circa 150 mostre locali che apriranno in contemporanea in tutte le regioni italiane sarà l’evento di avvio di una giornata di festa che prevede diversi momenti.

L’inaugurazione della mostra si terrà il 16 giugno p.v. al CIFA alle 17.30 per poi proseguire, verso le 19.30, con un percorso degustativo/visivo all’interno del Centro Storico di Bibbiena che permetterà anche di ammirare le installazioni, facenti parte del progetto “Bibbiena città della Fotografia”, dislocate nelle varie strade e di raggiungere Palazzo Ferri altra location delle mostra “La Famiglia in Italia”. Il percorso si concluderà in Piazza Tarlati dove poi avrà luogo il taglio della torta e momenti di festa accompagnati da musica dal vivo.

L’assessore Francesca Nassini commenta: “Un nuovo momento di grande spessore per il Cifa e per Bibbiena. La mostra rappresenta il compendio di un lungo percorso seguito dallo stesso Roberto Rossi e porta il nostro comune al centro dell’attenzione mediatica e cultura di tutta Italia. Grande soddisfazione e un grazie speciale a chi come Roberto ha saputo nel tempo dare sostanza a centro e ai suoi splendidi eventi”.

Roberto Rossi presidente Fiaf: “Una mostra che racconta la famiglia oggi in Italia, tra tradizione e grandi cambiamenti. Tra tutte le foto esposte sono rimasto colpito dall’immagine di una famiglia di non vedenti – dai genitori ai nonni – che vengono guidati nel mondo da tre bambini normodotati, come si dice… una foto che mi ha emozionato moltissimo e che ci dà il senso di un mondo in movimento dove, tuttavia, i valori sono sempre al centro. Magari cambiati, ma sempre al centro. La mostra è un racconto fatto di immagini e poesia sul nostro mondo attuale”.