Insolita Italia, il blog tour torna anche quest’anno in Valtiberina Toscana

Torna anche quest’anno il blog tour in Valtiberina Toscana organizzato dalla piattaforma di marketing territoriale Insolita Italia in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni. L’evento, in programma dal 7 al 10 settembre, vedrà la partecipazione di un gruppo di travel/food blogger di fama nazionale e internazionale alla scoperta delle bellezze artistiche e naturalistiche dell’Alta Valle del Tevere, e in particolare Sansepolcro, Anghiari e Monterchi, andando a percorrere anche il “Cammino di San Francesco”.

Insolita Italia è una piattaforma di marketing territoriale (destination marketing system), ideata per sviluppare un’azione di programmazione strategica sul patrimonio culturale materiale ed immateriale, per favorire il rilancio culturale ed economico del territorio.

La prima giornata di venerdì 7 settembre vedrà l’arrivo dei blogger alla stazione di Arezzo per la tappa inaugurale di Monterchi; la giornata nella città della Madonna del Parto culminerà con la visita al capolavoro di Piero e al museo delle Bilance.

Sabato 8 settembre la comitiva raggiungerà Anghiari per una visita guidata del celebre borgo medioevale, tra scorci suggestivi e attività tradizionali. Nel tardo pomeriggio è previsto quindi lo spostamento nella vicina Sansepolcro per una visita al Museo Civico e agli spazi di CasermArcheologica, prima di assistere alla spettacolare esibizione degli Sbandieratori in piazza.

La giornata di domenica 9 settembre, l’ultima dedicata alla effettiva scoperta del territorio valtiberino, sarà dedicata al Cammino di San Francesco, con tanto di visita allo splendido Eremo di Montecasale, e ovviamente al Palio della Balestra, secolare tradizione che anche quest’anno otterrà notevole visibilità sul web grazie alla partecipazione di questo ‘insolito’ social media team.