In piazza per il terzo giorno di prove. Titolari e riserve affinano i tiri: apre Colcitrone

Meno quattro alla Giostra. Terzo giorno di prove in piazza Grande. Ad aprire la sfida al Buratto oggi è il quartiere di Porta Crucifera con Adalberto Rauco e Lorenzo Vanneschi in sella per cercare di affinare i propri tiri da Giostra sotto la guida del preparatore Carlo Farsetti. L’inizio dei 45 minuti riservati ai rosso verdi è previsto per le 16:30. Tra le riserve Jacopo Francoia e Filippo Fardelli che si apprestano a correre la Prova Generale di venerdì prossimo.

Questo il programma della giornata di oggi

16:30 – 17:15: Porta Crucifera

17:15 – 18:00: Porta Sant’Andrea

18:00 – 18:45: Porta Del Foro

18:45 – 19:30: Porta Santo Spirito

IL PROGRAMMA DI TUTTE LE PROVE