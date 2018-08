In alto le chiarine: in piazza Grande tutto pronto per il concerto dei Musici per Casa Thevenin

Tutto pronto per la serata di beneficenza che il mondo della Giostra del Saracino, ed in particolare il Gruppo Musici, ha inteso organizzare per Casa Thevenin.

Mercoledì 29 agosto alle 21:30 in Piazza Grande si esibiranno in concerto le chiarine ed i tamburi più famosi della nostra città per suonare Terra d’Arezzo, piuttosto che il Te Deum o l’Aida, intervallati da tanti racconti ed aneddoti che alcuni personaggi storici della manifestazione si alterneranno ai microfoni di Luca Caneschi, direttore dell’emittente TV Teletruria. Una serata speciale, che aprirà il cuore agli appassionati di Giostra, con un filo conduttore che è poi la beneficenza, che questa volta porta il nome di Casa Thevenin, antica e benemerita istituzione cittadina.

“Un ringraziamento particolare – chiosa il Presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri – devo farlo a tutte le componenti coinvolte, il Comune di Arezzo che insieme all’Istituzione Giostra sono stati parte attiva in tutta l’organizzazione, i ragazzi della sicurezza, i volontari dei quartieri, dell’associazione La Racchetta, Box Office, ognuno di loro, in maniera assolutamente gratuita e volontaria ha reso possibile questa serata, che ci auspichiamo possa richiamare in Piazza Grande tanti aretini dal cuore grande. Un ringraziamento particolare devo rivolgerlo a Luca Caneschi ed al Gruppo Musici della Giostra, i veri artefici della serata, che hanno dedicato tempo e passione per la nostra causa.”