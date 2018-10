“Il piccolo Masaccio e le Terre Nuove”. Un video d’animazione racconta la storia di Castel San Giovanni

“Siamo nel 1409 e San Giovanni Valdarno, che all’epoca si chiamava Castel San Giovanni, è un comune della Toscana medievale e quartier generale delle truppe contro l’attacco di Re Ladislao di Napoli. Tommaso (che diverrà il celebre pittore Masaccio), figlio di Giovanni di Mone Cassai e di Monna Jacopa ha otto anni e gioca all’interno della sua casa assieme al fratellino Scheggia…”

Così si apre il video di animazione Il piccolo Masaccio e le Terre Nuove, che sarà presentato al pubblico per la prima volta domenica 14 ottobre 2018, in occasione dell’iniziativa Famiglie al Museo prevista su tutto il territorio nazionale. Il video racconta infatti di un bambino come altri, Tommaso (il futuro Masaccio), intento a colorare nella sua dimora e distratto da rumori improvvisi: la cittadina è in subbuglio perché sotto assedio e il giovane incrocia truppe e soldati fra le strade. Così, incuriosito, sale sulla torre del palazzo di governo per avere uno sguardo d’insieme e si trova in compagnia del Vicario, con cui ha modo di guardare la città in cui vive con un’attenzione nuova. Il racconto prosegue, semplice e avvincente al tempo stesso, portando piccoli e grandi a osservare, comprendere e apprezzare l’impianto urbanistico dell’antico Castel San Giovanni, fondato in età medievale secondo canoni di misura, di geometria e di proporzione che ancora oggi non smettono di stupire, per poi invitare a riflettere su quali possano essere i parametri per una città ideale.

Il video, prodotto dal Museo delle Terre Nuove, Comune di San Giovanni Valdarno e da CINECA-Visit Lab con il supporto della Regione Toscana, porta così i contenuti della storia nella forma di un linguaggio contemporaneo, quello dell’animazione, rendendoli pienamente accessibili e comprensibili al largo pubblico. La definizione dello storyboard e dei testi, le ricostruzioni visive dei personaggi, delle architetture e delle scene si appoggiano infatti a una solida ricerca storica e iconografica e non rinunciano mai alla filologia: ogni particolare è curato in ogni dettaglio, dall’abbigliamento alla moda, dalle forme urbanistiche ai suoni, per offrire al grande pubblico uno sguardo sul passato assolutamente verosimile.

A questo aspetto, curato dalla direzione scientifica del museo, si intreccia la grande competenza tecnologia e scientifica di CINECA nell’elaborazione di video d’animazione e cortometraggi digitali, come già rivelato con i filmati di successo Apa alla scoperta di Bologna o Gli Etruschi e l’aldilà.

Il video Il piccolo Masaccio e le Terre Nuove sarà quindi visibile al grande pubblico per la prima volta nel pomeriggio di domenica 14 ottobre, fra le ore 15 e le ore 18 in forma continua in sala consiliare, al primo piano del museo. Nella stessa giornata, proprio in occasione dell’iniziativa Famiglie al Museo, sono inoltre previste due visite animate al museo per famiglie con bambini, alle ore 15.30 e alle ore 17. (prenotazione obbligatoria). Tutte le proposte della giornata sono gratuite.

Per chi: per famiglie con bambini e ragazzi

Orari: proiezione del video Il Piccolo Masaccio e le Terre Nuove dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – visite animate per famiglie alle ore 15.30 e alle ore 17. Per informazioni e prenotazioni: Tel.055/9126213 ; info@museoterrenuove.it