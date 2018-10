Il Domo di Bibbiena sarà coperto e diventerà sito archeologico permanente e visitabile

Il Domo di Bibbiena, sarà entro breve sito archeologico permanente e visitabile.

Nei giorni scorsi l’asssessore alla Cultura del Comune di Bibbiena Francesca Nassini ha incontrato la dottoressa Ada Salvi responsabile dell’area Casentino della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. Seguirà un incontro più approfondito con il Soprintendente stesso per capire, a livello progettuale, quali siano gli interventi ammessi.

In sostanza – spiegano dal Comune – si tratta di creare un sito archeologico permanente collegato, attraverso il castellare e quindi il centro storico allo stesso Museo “Piero Albertoni”. Un luogo visitabile sempre e non solo durante le stagioni di scavo. Sono oltre dieci anni, infatti, che si scava in questo luogo; dalla messa in luce del suo impianto termale – trenta anni fa – sono poi ripartite da una decina di anni le ricerche da parte della società Archeodomani che, ogni stagione, portano alla luce altri pezzi di storia. Ogni anno, tuttavia, ciò che viene scavato viene puntualmente ricoperto per motivi di sicurezza e di tutela. L’obiettivo che si è posto l’amministrazione è quello di creare un’adeguata copertura allo splendido impianto termale romano e portarlo così alla luce del sole e alla portata di chiunque voglia ammirare tale bellezza. E questo anche in un’ottica di collegamento con il Museo Archeologico (che già ospita reperti significativi del Domo) sia dal punto di vista spaziale che documentale e di attività promozionali.

Francesca Nassini commenta: “Tali bellezze devono essere rese fruibili, perché hanno un valore documentale importante sul nostro passato e perché ciò è lo scopo della cultura. Allo stesso tempo penso al valore promozionale che una tale operazione potrà avere per il territorio di Bibbiena e per tutto il Casentino. Un sito archeologico così accessibile e così ben collegato con il centro cittadino non è cosa usuale. Spero che il confronto con il Soprintendente possa dare buoni risultati per iniziare a lavorare da subito al progetto”.