Il cinema indiano sceglie Arezzo: giovedì 13 settembre un casting per selezionare comparse e attori Logge Vasari

Il cinema indiano sceglie Arezzo: è una storia di amore completamente ambientata in Italia quella che porterà nella città di Piero della Francesca un cast stellare impegnato nel girare un grande film.

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Arezzo Intour (sezione Arezzo Cinema) e la casa cinematografica ODU Movies, la città Toscana sarà protagonista di questa nuova imponente produzione firmata da UV Creations.

Il lungometraggio che uscirà in oltre 7000 sale di tutto il mondo nel 2020, è annunciato come una delle più importanti realizzazioni di Bollywood.

“Abbiamo lavorato a lungo per siglare questo accordo – spiega Marcello Comanducci, presidente della Fondazione Arezzo Intour e assessore al turismo del Comune di Arezzo -. La produzione di un film come questo, che si preannuncia un vero e proprio “colossal” che avrà una distribuzione mondiale, offre alla città di Arezzo una visibilità incredibile”.

Le riprese, che avranno luogo tra Arezzo, Lucca, Montecatini e Pisa in collaborazione con la Toscana Film Commission, prevedono una prima sessione di lavorazione tra settembre e ottobre 2018 e si concluderanno con una seconda fase in primavera.

Intanto il prossimo giovedì 13 settembre nel centro storico di Arezzo (Logge del Vasari, 13 – orario dalle ore 11.00 alle ore 20.00) la casa di produzione cinematografica toscana ODU Movies srl, organizza un casting per selezionare attori e figura: uomini, donne e bambini di tutte le età e nazionalità. Il lavoro, per coloro che fossero scelti, sarà regolarmente retribuito.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di: fotocopia della carta di identità e del codice fiscale.

Le persone extracomunitarie dovranno avere necessariamente il permesso di soggiorno in corso di validità per essere regolarmente assunte. Inoltre dovranno munirsi di passaporto.

Non è necessario prendere appuntamento. Non è richiesto un abbigliamento particolare, mentre per le donne, si richiede di presentarsi senza trucco eccessivo. Per avere informazioni scrivere a esclusivamente a casting@odumovies.com.