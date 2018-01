Il Canto degli Aretini: quell’angolo di Arezzo situato a Firenze e dove ogni anno viene lasciato un fiore. La storia

Che cosa è il Canto degli Aretini? E dove si trova?

La domanda è stata lanciata provocatoriamente, quasi come una sorta di test sull’aretinità, sul gruppo Facebook “Sei di Arezzo se…” dove gli amministratori della comunità hanno postato la foto del cippo e scrivendovi: “Fate foto a tutti i monumenti di Arezzo e questa mai”.

Tanto è stato sufficiente a scatenare la curiosità degli aretini che non subito hanno riconosciuto quel minuscolo angolo tutto aretino ma trapiantato a Firenze.

E allora ripartiamo dal principio. Che cosa è il Canto degli Aretini?

In via di Ripoli 51, all’angolo con via Benedetto Accolti, nella parte sud di Firenze si trova un fazzoletto di terra che commemora i gli aretini caduti nella battaglia di Campaldino contro i fiorentini nel 1289.

La tradizione vuole che durante il rientro vittorioso dei Guelfi, i capitani dello sconfitto esercito aretino (Ghibellini), giunti alle porte di Firenze, chiesero di poter seppellire i propri morti.

Un’altra versione invece, quella forse più popolare, riporta come gli uomini sepolti in questo angolo della città fossero i circa mille fatti prigionieri all’interno delle carceri del capoluogo toscano dove rimasero fino alla morte. Un centinaio di essi, forse quelli più poveri e per i quali nessuno reclamava il corpo, vennero sepolti in una fossa comune situata lungo la strada che oggi è nota come via di Ripoli.

Una storia dai contorni da definire ma che di fatto si basa su un’unica verità: quell’angolo di Firenze è di proprietà di Arezzo.

Nel 1921 su disposizione dell’allora amministrazione venne fatto erigere sul giardinetto un monumento sul cui piedistallo furono le parole commemorative dettate dal poeta montevarchino Isidoro del Lungo:

“Sulla via lungo la quale l’oste/ Guelfa fiorentino moveva le insegne, /per andare in terra di nemici questo/cosiddetto “Cantone di Arezzo” che/è del Comune Ghibellino proprietà/d’ignota secolare origine riceveva/dal verso immortale del poeta combattente/in Campaldino memoria degli infausti/odii da città a città oggi/nella italiana concorde potenza/aboliti per sempre”

Ogni anno l’11 giugno, giorno in cui viene commemorata la sanguinosa battaglia, sulla colonna le amministrazioni comunali di Arezzo e Firenze, posano una corona di fiori in ricordo di quei morti.

L’associazione Signa Arretii, che riunisce i Fanti, i Valletti e i Vessilliferi del Comune di Arezzo, ogni anno si reca sul posto per rendere omaggio ai caduti aretini.